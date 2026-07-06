Cochabamba: Persecución en el 'Barrio Chino' termina con un adolescente aprehendido

Efectivos de la Patrulla de Auxilio Ciudadano, PAC, aprehendieron a un adolescente de 17 años luego de una persecución motorizada registrada entre los puestos de venta de la zona comercial conocida como el “Barrio Chino”.

El hecho ocurrió el domingo 5 de julio, cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo por inmediaciones de la avenida Barrientos y la calle Pulacayo.

Durante el recorrido, los uniformados observaron a un joven que corría de manera sospechosa entre las casetas del sector, por lo que iniciaron una persecución y lograron interceptarlo cuadras más adelante.

Fue encontrado con una cartera

De acuerdo con el reporte policial, al momento de la intervención el adolescente tenía en su poder una cartera color verde claro que no le pertenecía.

Minutos después, llegó al lugar una madre de familia junto a su hija menor de edad, quienes identificaron al joven como el presunto autor del robo.

Según la denuncia, el adolescente les habría arrebatado el bolso de forma violenta momentos antes, mientras caminaban por la zona comercial.

Caso fue remitido a la Felcc

Ante el señalamiento directo de las víctimas y el hallazgo de la pertenencia presuntamente sustraída, el adolescente fue conducido en calidad de aprehendido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

El caso fue remitido a la División Menores y puesto en conocimiento del Ministerio Público por el delito de robo.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y definir la situación legal del menor aprehendido.

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