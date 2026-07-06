Salud exhorta a las familias a vacunar a los niños antes de viajar

Ante el inicio de las vacaciones invernales este lunes y el incremento de viajes familiares dentro y fuera del país, el Ministerio de Salud y Deportes exhortó a padres, madres y tutores a verificar que niñas y niños tengan sus vacunas al día antes de salir de sus regiones.

La cartera de Estado advirtió que el receso pedagógico puede aumentar el riesgo de dispersión de enfermedades virales, debido a la concentración masiva de personas en terminales terrestres, aeropuertos, buses, espacios turísticos y otros puntos de alta circulación. El Ministerio publicó esta recomendación el 5 de julio, antes del inicio del descanso pedagógico invernal.

Riesgo por viajes y aglomeraciones

Salud explicó que durante las vacaciones de invierno crece la posibilidad de llevar o dispersar enfermedades virales, especialmente cuando las familias realizan viajes interdepartamentales o internacionales.

La advertencia se centra en dos escenarios de riesgo: la concentración de personas en medios de transporte y terminales, y la presencia masiva de visitantes en sitios turísticos.

Por ello, las autoridades pidieron que la revisión del carnet de vacunación sea parte de los preparativos antes de alistar maletas.

Atención al sarampión

El Ministerio alertó que el sarampión coincide temporalmente con la época de resfríos e influenza, por lo que sus primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias.

En ese contexto, recordó la importancia de contar con las dosis necesarias contra el sarampión, rubéola y parotiditis, mediante la vacuna SRP.

La autoridad sanitaria remarcó que, si un menor todavía no completó su esquema, debe acudir lo antes posible al centro de salud para ponerse al día y evitar contagios silenciosos durante los viajes.

Vacunas gratuitas en todo el país

El Ministerio de Salud garantizó la disponibilidad de vacunas gratuitas en los establecimientos de salud del país.

Además, la vacunación intensiva contra el sarampión continúa como parte de las acciones de prevención. El 4 de julio, la cartera de Estado informó que en 2026 ya se aplicaron más de 629 mil dosis contra esta enfermedad en Bolivia.

También permanece vigente la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026, con dosis disponibles en establecimientos de salud para grupos priorizados, entre ellos bebés desde los 6 meses, niños, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades de base y personal de salud.

“La prevención es la única medida efectiva”

“Antes de alistar las maletas y emprender un viaje familiar, la prioridad es cuidar la vida y bienestar de la familia”, exhortó el Ministerio de Salud y Deportes.

La institución remarcó que la prevención es la medida más efectiva para disfrutar de un descanso pedagógico seguro, especialmente en un periodo de mayor movilidad y contacto entre personas.

La recomendación para las familias es clara: antes de viajar, revisar el carnet de vacunación, acudir al centro de salud si falta alguna dosis y mantener medidas de cuidado durante el traslado.

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