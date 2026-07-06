Cívicos de Santa Cruz observan el PGE 2026 y piden mayor autonomía para las regiones

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, cuestionó el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, aprobado por la Cámara de Diputados, al considerar que, pese a los cambios incorporados, mantiene un enfoque centralista en la distribución de los recursos públicos.

Reconoció que, a diferencia de gestiones anteriores, el presupuesto fue debatido y consensuado en la Asamblea Legislativa, pero sostuvo que la propuesta no responde a las demandas de mayor autonomía económica para las regiones.

"Valoramos que el Presupuesto General del Estado haya sido debatido después de mucho tiempo. Sin embargo, sigue teniendo esencia y olor a centralismo", afirmó Zambrana.

Piden redistribución de recursos

El líder cívico señaló que el presupuesto no refleja una distribución equitativa de los recursos entre el nivel central, las gobernaciones, los municipios y las autonomías indígenas, por lo que pidió aplicar un modelo de asignación más descentralizado.

Asimismo, exhortó al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a acelerar la aprobación de medidas que permitan transferir mayores competencias y recursos económicos a las regiones.

"Necesitamos no solo transferencias de recursos, sino también competencias y asignaciones económicas para provincias, municipios y regiones", sostuvo.

Zambrana también se refirió al decreto que autoriza la importación privada de combustibles y consideró que la medida es positiva porque abre el mercado y rompe el monopolio estatal.

No obstante, cuestionó que aún no se haya aprobado el reglamento que permitirá aplicar la norma.

Indicó que representantes de surtidores e importadores les manifestaron que no pueden iniciar la internación de combustibles mientras no exista esa reglamentación, situación que, según dijo, mantiene las filas por carburantes.

Llamado a priorizar la crisis económica

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz pidió a las autoridades nacionales y a los legisladores concentrar sus esfuerzos en atender la crisis económica que atraviesa el país y evitar retrasos en la toma de decisiones.

Además, solicitó que el Parlamento continúe trabajando para garantizar la llegada de recursos a las regiones y atender las necesidades generadas tras los 53 días de bloqueos.

Contexto

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado 2026 y remitió la norma al Senado para su revisión.

La reforma incorpora cinco cambios principales, entre ellos la reducción de aranceles para la importación de semillas, ajustes para las universidades públicas, anticipos financieros para entidades territoriales autónomas, modificaciones al Sistema Único de Salud (SUS), disposiciones sobre empresas públicas y la autorización para contratar créditos externos por hasta 3.500 millones de dólares destinados al apoyo presupuestario y la reactivación económica.

El Gobierno sostiene que estas medidas buscan responder a los efectos económicos provocados por los 53 días de bloqueos.

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