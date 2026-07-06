Camión choca contra una flota que hacía fila para cargar combustible en La Paz

Al promediar las 14:15, un vehículo tipo camión, colisionó contra una flota de la empresa Cosmos que se encontraba detenida en una fila para abastecerse de combustible en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron daños personales, aunque sí daños materiales en los vehículos involucrados. Personal de Tránsito y Bomberos llegó al lugar para atender la emergencia y evacuar al conductor del camión.

Según las primeras versiones, el camión descendía por el sector transportando carga de cemento cola cuando el conductor habría intentado esquivar a otros vehículos. Sin embargo, presuntamente los frenos fallaron, lo que provocó que terminara impactando contra la flota.

Daños materiales y atención de emergencia

De manera preliminar, no se reportaron daños personales, aunque el hecho dejó daños materiales en los vehículos involucrados. Bomberos y personal de Tránsito acudieron hasta el lugar para realizar las labores de atención y evacuar al conductor del camión.

La zona quedó parcialmente afectada por el accidente, debido a la presencia de vehículos que hacían fila para cargar combustible y al trabajo de los equipos de emergencia.

Investigación en curso

Efectivos de Tránsito iniciaron las primeras actuaciones para establecer las causas exactas del accidente. Entre los elementos que serán verificados está la versión sobre una posible falla en los frenos del camión.

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