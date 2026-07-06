URMA pierde la dirección del Magisterio Urbano de La Paz tras casi cuatro décadas

El frente Magisterio Combativo ganó las elecciones de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz y Anahí Bozo Sandoval asumirá como la primera mujer en ocupar la secretaría ejecutiva.

Tras casi cuatro décadas de conducción sindical, el frente trotskista URMA perdió la dirección de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de La Paz, una de las organizaciones sindicales más numerosas e influyentes del sector educativo en el país.

El frente Magisterio Combativo, liderado por el profesor Wilfredo Ágreda Huanca, ejecutivo de la Confederación Nacional, obtuvo la victoria en las elecciones internas y llevó a la profesora Anaí Bozo Sandoval a convertirse en la primera mujer en asumir la secretaría ejecutiva del magisterio urbano paceño.

Resultado ajustado en las elecciones

La elección estuvo marcada por una estrecha diferencia entre los principales frentes. Según los datos difundidos, el frente Magisterio Combativo alcanzó cerca del 35% de respaldo, mientras que el liderazgo del profesor José Luis Álvarez obtuvo aproximadamente el 34%.

El resultado marca un giro en la conducción sindical del magisterio urbano de La Paz, luego de varios años en los que URMA mantuvo presencia en la dirección de la Federación.

Anahí Bozo asume la secretaría ejecutiva

La nueva representante del magisterio urbano de La Paz calificó el resultado como un hecho histórico y afirmó que su frente asume la conducción de una de las organizaciones docentes más grandes del país.

“Este hecho es histórico. Después de cuatro décadas de que URMA, el trotskismo, esté en la Federación del Departamento de La Paz, un frente independiente asume la responsabilidad del magisterio más grande a nivel nacional”, señaló Bozo.

Consultada sobre las primeras medidas que asumirá, la dirigente indicó que inicialmente se realizará una revisión interna de la institución para atender asuntos pendientes y luego se avanzará en las demandas del sector.

Demandas del sector docente

Entre los temas prioritarios, la nueva dirigencia mencionó la situación de las horas ad honorem, el incremento salarial, la jubilación con el 100% y el rechazo a la descentralización de la educación y la salud.

“Primeramente tenemos que hacer un orden aquí dentro de la institución. Tenemos que ver los asuntos internos que han quedado sin resolver y prontamente afrontar las necesidades que tenemos como magisterio”, afirmó la nueva ejecutiva.

Bozo también señaló que se abordarán denuncias sobre presuntos abusos de autoridades y cuestionamientos injustificados contra docentes por parte de algunos padres de familia.

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