Vecinos denuncian constantes peleas entre pandillas en la Radial 26

La escalada de violencia urbana en la capital cruceña ha ocasionado la molestia y temor en los ciudadanos de la zona de la Radial 26, entre el cuarto y quinto anillo. Los vecinos denuncian que los enfrentamientos nocturnos entre pandillas rivales se han convertido en una constante que destruye la tranquilidad del barrio.

El temor colectivo se agrava, según denuncian, cada día debido a los severos daños materiales que sufren las viviendas colindantes durante estos conflictos. Ante la total desprotección en la que indican que se encuentran, las familias exigen patrullajes policiales permanentes para frenar la delincuencia y recuperar la paz en sus hogares.

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