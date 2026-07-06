"Es mi única herramienta de trabajo": Roban una camioneta en segundos en Cochabamba

La inseguridad ciudadana vuelve a golpear con fuerza en la zona norte de la ciudad. Un comerciante denunció, entre lágrimas, el robo de su camioneta en plena luz del día, un motorizado que utilizaba diariamente para el sustento de su hogar y que fue adquirido tras años de esfuerzo familiar.

El hecho delictivo ocurrió entre las 08:30 y las 11:00 de la mañana en la prolongación de la avenida América Oeste, justo en la puerta de la ferretería que administra la víctima. El antisocial aprovechó el descuido para forzar la chapa del vehículo, lograr encenderlo y escapar del lugar en cuestión de segundos.

Un vacío desesperante

El propietario del vehículo, José García, relató el drama que vive desde que se percató de que su herramienta de trabajo ya no estaba donde la había parqueado.

"Estoy muy desesperado realmente. No he dormido toda la noche, ayer me la pasé buscándolo, pasando hambre, todo en mi desesperación. Ocurrió cuando vine a hacer mi trabajo en la tiendita que tenemos, en la ferretería. Cuando salí, ya no había la camioneta", detalló García visiblemente afectado.

El afectado explicó que el motorizado tiene un valor de 10.000 dólares y lo acompañó durante los últimos ocho años. Además, posee un gran valor sentimental, ya que fue el fruto de sus ahorros mientras trabajaba en una empresa y de la ayuda de su progenitor.

"Por favor, pido que me ayuden a encontrarla. Es mi única herramienta de trabajo, la conseguí con muchos sacrificios, con ayuda de mi padre. No se aprovechen de esa manera. Les rogaría que me ayuden", clamó el afectado.

La familia apela a la solidaridad de la ciudadanía cochabambina para dar con el paradero del motorizado. Si usted tiene alguna información, vio el vehículo o le ofrecen una camioneta de dudosa procedencia, puede comunicarse directamente al número 77999330.

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