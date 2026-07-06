La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga la muerte de un hombre de 23 años, señalado presuntamente por el delito de abigeato, cuyo cuerpo fue encontrado con un impacto de arma de fuego en una propiedad ganadera ubicada en San Ignacio de Sara, perteneciente al municipio de Santa Rosa del Sara, en el norte del departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando el casero del predio realizaba un recorrido de vigilancia y sorprendió a tres personas que, presuntamente, extraían una gran cantidad de carne en diferentes bolsas.

Según la versión proporcionada por el trabajador a los investigadores, intentó impedir la acción, lo que derivó en un forcejeo. Posteriormente decidió retirarse del lugar y, mientras se alejaba, escuchó un disparo.

Horas más tarde, el casero regresó acompañado de otras personas y encontró el cuerpo sin vida de uno de los presuntos involucrados, quien presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego.

El cadáver fue trasladado hasta la morgue judicial de La Pampa de la Isla para la realización de la autopsia médico legal, mientras que el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito de asesinato.

La Felcc ya tomó la declaración del casero y continúa con la recolección de evidencias para establecer las circunstancias del hecho, identificar al autor del disparo y determinar la participación de las demás personas que habrían estado involucradas en el presunto caso de abigeato.

El comandante David Gómez informó que la investigación permanece en curso y que, conforme avancen las diligencias y existan elementos de convicción, las autoridades brindarán información oficial sobre el caso.

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