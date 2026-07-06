Un trágico accidente de tránsito en la carretera que conecta Oruro con Cochabamba cobró la vida de un adolescente de 17 años. El motorizado en el que viajaba impactó violentamente contra una defensa metálica de seguridad al perder el control en una curva.

El hecho fue confirmado por la directora departamental de Tránsito de Cochabamba, Aleyda Vargas, quien detalló que el fatal desenlace ocurrió a la altura del kilómetro 105 de la mencionada Red Vial Fundamental.

La víctima fatal fue identificada como Isaías E.L.V., de 17 años de edad, quien, según el reporte oficial, contaba con su respectiva licencia de conducir. El menor conducía un automóvil marca Nissan, tipo Sentra, de color gris, con dirección a la capital cochabambina.

"Por causas que se investigan, al llegar a una curva en el kilómetro 105, el conductor pierde el control del motorizado y choca con la defensa metálica de seguridad al costado derecho de la vía. A consecuencia de esto, el conductor perdió la vida", informó la jefa policial.

Una persona herida

A causa del fuerte impacto, la acompañante del conductor, una joven de 19 años de edad, resultó con lesiones de diversa consideración.

En primera instancia, el personal de la Patrulla Caminera le prestó los primeros auxilios y la evacuó de emergencia al Centro Médico de Japo K'asa. Sin embargo, debido a la complejidad de sus lesiones, posteriormente fue derivada en una ambulancia hasta la Clínica Álvarez, en el municipio de Quillacollo, donde permanece internada con un diagnóstico en observación.

Las autoridades de Tránsito iniciaron las investigaciones técnicas y peritajes correspondientes para determinar las causas exactas que provocaron que el adolescente perdiera el control del automóvil.

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