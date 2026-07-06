Investigan presunto biocidio en Cochabamba: dos perros murieron de hambre en Pucara

Animalistas anunciaron que se adherirán a la denuncia penal por presunto biocidio tras la muerte de dos perros hallados sin vida en un inmueble de la zona de Pucara, al sur de la ciudad Cochabamba. Los animales habrían fallecido por inanición dentro de un criadero improvisado, según el reporte preliminar.

La activista Vivian Sánchez calificó el hecho como un acto de crueldad y pidió la máxima sanción para los responsables. “Esto no es solo culpa de esta señora, vamos a pedir la pena máxima. Eso no tiene perdón ni olvido”, señaló.

Asimismo, cuestionó a otras personas involucradas en el proceso judicial y sostuvo que también deberían ser investigadas por su presunta participación en el caso.

“También hay gente como el anterior abogado, el juez que sabía de esta restricción de ingreso a la vivienda… tenían conocimiento de la existencia de los animalitos”, afirmó.

La activista anunció además que se ejercerá presión social para exigir sanciones contra quienes, según dijo, habrían permitido la muerte de los canes.

Hallazgo de los animales

El caso salió a la luz luego de que la Dirección de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba interviniera el inmueble tras denuncias vecinales por malos olores. En la inspección se encontraron dos perros de raza American Bully sin vida y en estado de descomposición, además de cinco caniles en el predio.

De acuerdo con el informe preliminar, los animales habrían permanecido por un tiempo prolongado sin alimento ni agua, lo que derivó en su muerte. Zoonosis no descartó que en el lugar haya funcionado un criadero clandestino con fines lucrativos.

Denuncia por conflicto familiar y extorsión

La familia propietaria del terreno sostiene que el hecho estaría vinculado a un conflicto patrimonial. Según la denuncia, la expareja del propietario habría permanecido en el inmueble tras la separación y el encarcelamiento del hombre, y presuntamente habría condicionado la vida de los animales a la firma de la transferencia del terreno.

El abogado de la familia, Adolfo Paniagua, afirmó que los intentos de los propietarios por alimentar y rescatar a los perros habrían sido impedidos por una orden de restricción.

Asimismo, el padre del propietario denunció que no se le permitió ingresar al inmueble y que los animales habrían sido dejados sin alimentación como forma de presión.

Investigación en curso

Las autoridades de Zoonosis y la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades penales por presunto biocidio y establecer si existió maltrato sistemático hacia los animales.

El caso continúa en investigación mientras las partes involucradas se acusan mutuamente por la muerte de los dos canes.

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