Viajes en vacaciones: así puedes denunciar cobros irregulares en buses

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó a la población que los usuarios del transporte interdepartamental pueden presentar reclamos de manera directa a través de su plataforma digital o mediante el escaneo de un código QR habilitado para estos casos.

La entidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, recordó que durante la temporada de viajes es fundamental que los pasajeros conozcan las tarifas autorizadas y denuncien cualquier cobro que exceda los límites establecidos.

La ATT reiteró que las tarifas del transporte interdepartamental cuentan con rangos mínimos y máximos que deben ser respetados por todos los operadores, por lo que ningún operador puede cobrar montos no autorizados.

En ese marco, recomendó a los usuarios informarse antes de comprar sus pasajes para viajar con mayor seguridad y transparencia.

Reclamos mediante plataforma o código QR

Para presentar denuncias o reclamos, los usuarios pueden ingresar a la plataforma digital mireclamo.bo, donde se habilitó un sistema sencillo para registrar casos relacionados con cobros irregulares o vulneración de derechos.

Asimismo, la ATT habilitó un código QR visible en terminales de buses del país, el cual puede ser escaneado por los pasajeros para acceder directamente al sistema de reclamos.

En ambos casos, la entidad garantiza el seguimiento de las denuncias presentadas.

Atención en terminales del país

La institución también recordó que los usuarios pueden acudir a los supervisores de la ATT presentes en todas las terminales interdepartamentales del país, quienes están encargados de atender reclamos de manera presencial.

“Si vulneran tus derechos, acércate a un supervisor ATT”, señala la entidad.

Con estas medidas, la ATT busca fortalecer la protección de los usuarios y garantizar un servicio de transporte interdepartamental más transparente durante el periodo de alta demanda por vacaciones.

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