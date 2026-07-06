Zamora pedirá informe al gerente de BoA por viaje al exterior

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que solicitará un informe al gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, para esclarecer las circunstancias de su viaje al exterior y determinar si correspondía alguna autorización.

Requieren justificación

La autoridad señaló que no recibió ninguna comunicación formal sobre la salida del ejecutivo y afirmó desconocer si el desplazamiento respondió a vacaciones, motivos personales o temas de salud.

“Voy a pedir un informe para conocer por qué realizó ese viaje. No sé si fue por salud, turismo u otra razón, pero primero debemos conocer los antecedentes”, indicó.

Zamora explicó que las gerencias de las empresas estatales cuentan con autonomía administrativa, aunque aclaró que cualquier situación será evaluada con transparencia.

A la espera de informes

Consultado sobre una eventual destitución, el ministro evitó adelantar criterios y reiteró que primero revisará toda la documentación.

“Siempre soy partidario de pedir informes antes de tomar decisiones. Si alguien incumplió la normativa, se asumirán las medidas que correspondan”, afirmó.

Asimismo, anunció que solicitará al gerente de BoA brindar una conferencia de prensa para explicar públicamente los motivos de su viaje y despejar las dudas surgidas en torno al caso.

Mira la programación en Red Uno Play