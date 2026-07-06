Avicultores advierten que falta de diésel sigue frenando el despacho de alimentos

El sector avícola de Santa Cruz volvió a expresar su preocupación por los problemas en el abastecimiento de combustible y sus efectos directos en la distribución de alimentos hacia el interior del país.

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz, ADA, Enzo Landívar, afirmó que ya pasó una semana desde la promesa de YPFB de regularizar el despacho de combustible, pero las dificultades persisten.

“Llevamos ya una semana de retraso con la promesa del presidente de YPFB de que se iba a regularizar esta situación”, señaló Landívar.

Según el dirigente, las largas filas en surtidores continúan afectando la circulación de camiones, lo que provoca demoras en el traslado de mercadería y productos agrícolas.

Camiones parados y despacho lento

Landívar explicó que el despacho de alimentos hacia otros departamentos se mantiene lento porque una parte importante del transporte continúa paralizada por la falta de diésel.

“El despacho de mercadería, productos agrícolas al interior está lento, porque seguimos viendo inmensas colas larguísimas en todos los surtidores, y eso está dejando media cantidad de camiones parados y el resto apenas circulando”, sostuvo.

La preocupación del sector radica en que los problemas logísticos pueden afectar la cadena de abastecimiento, especialmente en rubros sensibles como la producción avícola, que depende de transporte constante para mover insumos, alimento balanceado, pollos, huevos y otros productos.

ADA evalúa sumarse a denuncias por bloqueos

Landívar también se refirió a la aprehensión de Vicente Salazar, dirigente vinculado a los bloqueos registrados en el país. Medios nacionales reportaron que Salazar fue aprehendido el sábado 4 de julio en el marco de las investigaciones por los bloqueos que afectaron a Bolivia durante más de 50 días.

Consultado sobre si el sector avícola se sumará a las denuncias, el dirigente respondió que ADA está dispuesta a adherirse a cualquier acción legal relacionada con los perjuicios ocasionados al aparato productivo.

“Nosotros nos vamos a adherir a cualquier denuncia de ella. Incluso tenemos la posibilidad de aportar pruebas para que de una vez se pueda meter a la cárcel a estos que causan tanto daño al país”, declaró.

Piden dar con los cabecillas

El presidente de ADA señaló que, para el sector, lo más importante es identificar a los principales responsables de los bloqueos que afectaron zonas productivas y rutas clave para la actividad avícola.

“Lo más importante para nosotros sería dar con los cabecillas de los bloqueos que se hacen en los lugares donde perjudicaron más a la granja”, afirmó.

Landívar mencionó, entre los puntos críticos, la zona de Mairana en Santa Cruz y sectores de Cochabamba, como Pocona, donde productores y colegas avícolas también habrían sufrido afectaciones.

Un sector golpeado por bloqueos y combustible

El sector avícola ya había advertido anteriormente que los bloqueos generaron pérdidas económicas y materiales, además de dificultades para movilizar producción e insumos. En junio, Landívar señaló que los perjuicios se acumulaban cada día por el cerco a departamentos como Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

Ahora, a los efectos de los bloqueos se suma la preocupación por el abastecimiento de combustible, que mantiene a camiones detenidos y complica la salida de productos hacia los mercados.

Para ADA, la normalización del diésel y el avance de las investigaciones contra los responsables de los bloqueos son dos temas urgentes para evitar más daños al sector productivo y garantizar el abastecimiento de alimentos en el país.

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