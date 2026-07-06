TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Política

Exdirigente de la Fejuve afirma que Evo Morales incurre en un doble discurso sobre los bloqueos

El exdirigente de la Fejuve, Eddy Condori, acusó a Evo Morales de incurrir en un "doble discurso" al negar recientes declaraciones sobre los bloqueos, pese a que, según afirmó, anteriormente había instado al cerco de La Paz.

Cristina Cotari

06/07/2026 14:03

Agregar Reduno en
El expresidente Evo Morales . Foto: RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Eddy Condori, cuestionó las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales y lo acusó de incurrir en un "doble discurso" respecto a los bloqueos registrados en el país.

Durante una conferencia de prensa, Condori afirmó que Morales primero promovió el cerco al departamento de La Paz y posteriormente negó haber realizado ese tipo de llamados.

"Es peor que Pedro, en la Biblia, cuando negó a Jesucristo. Ahora está negando a sus correligionarios", señaló el exdirigente al referirse al exmandatario.

Condori sostuvo que existen videos en los que, según dijo, Morales exhortaba a continuar con las movilizaciones y aseguró que el exmandatario habría financiado los bloqueos, aunque no presentó pruebas durante su declaración pública.

Asimismo, pidió al Gobierno y a las autoridades judiciales avanzar con procesos penales contra quienes, a su juicio, fueron los responsables de las movilizaciones.

En ese sentido, exhortó a la aprehensión del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; del senador Nilton Condori; del expresidente Evo Morales y de dirigente Nelson Virreira, a quienes acusó de ser autores intelectuales de los bloqueos y de presuntos hechos de sedición.

Las declaraciones de Condori se producen en medio de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por los bloqueos registrados durante 53 días y las denuncias presentadas contra dirigentes sociales y políticos por su presunta participación en esas movilizaciones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD