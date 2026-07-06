Largas filas por garrafas: vecinos denuncian que camiones no pasan por sus zonas

Desde tempranas horas de la mañana, vecinos llegaron hasta inmediaciones del sexto anillo de la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz, en busca de garrafas de gas para sus domicilios y negocios.

Aunque con el paso de las horas la fila disminuyó, varias personas permanecían en el lugar con una o más garrafas, intentando abastecerse ante la presunta falta de distribución regular en diferentes barrios de la ciudad.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, algunos vecinos aseguran que los camiones distribuidores no están pasando con normalidad por sus zonas, lo que los obliga a trasladarse hasta otros puntos para conseguir gas.

“Hace dos meses no pasa el camión”

Una vecina que llegó con dos garrafas señaló que necesitaba el gas para su domicilio y aseguró que, en su barrio, el camión distribuidor no pasa desde hace varias semanas.

“No pasa, hace dos meses”, afirmó.

La mujer también denunció que, cuando el camión llegaba a su zona, en algunos casos solo dejaba garrafas en tiendas y no entregaba directamente a los vecinos que intentaban comprar.

Negocios también sienten la falta de gas

Otra ciudadana indicó que llegó al lugar con seis garrafas para abastecer su negocio, debido a que en su barrio no encontró disponibilidad.

“No hay en el barrio ahorita, no hay nada en las ventas. Los camiones tampoco están pasando”, sostuvo.

Según su testimonio, en este punto el precio de la garrafa es de Bs 22,50, mientras que en otros lugares o mediante reventa el costo puede subir hasta Bs 30.

Esperan informe oficial

Los vecinos piden que se normalice la distribución de gas domiciliario, especialmente para quienes dependen de este insumo en sus hogares o pequeños negocios.

Mientras tanto, se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes para conocer cuál es la situación actual del abastecimiento y distribución de garrafas en Santa Cruz.

La preocupación crece entre la población, que teme que la irregularidad en el reparto continúe afectando la economía familiar y el funcionamiento de pequeños emprendimientos.

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