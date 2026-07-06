Infantino bajo presión: crece polémica por presunto favoritismo a Estados Unidos

La continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA vuelve a quedar bajo la lupa en medio de una de las polémicas más fuertes del Mundial 2026.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de renuncia ni una comunicación institucional sobre una eventual salida del presidente de FIFA, las críticas contra su gestión se intensificaron tras la decisión de suspender la sanción automática al delantero estadounidense Folarin Balogun.

El atacante había sido expulsado en el partido de Estados Unidos ante Bosnia-Herzegovina, por lo que debía cumplir una suspensión automática. Sin embargo, FIFA decidió dejar en suspenso el castigo y habilitarlo para el duelo de octavos de final ante Bélgica.

La llamada de Trump que encendió la polémica

La controversia creció luego de que se conociera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Gianni Infantino para pedir una revisión de la tarjeta roja de Balogun.

Reuters reportó que FIFA suspendió la sanción después de esa intervención, lo que desató cuestionamientos sobre una posible influencia política en una decisión deportiva.

El caso generó sospechas de presunto favoritismo hacia Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, y abrió un debate sobre la independencia de los órganos disciplinarios de FIFA.

UEFA eleva el tono contra FIFA

La reacción más dura llegó desde UEFA, que calificó la decisión como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

El organismo europeo advirtió que este tipo de determinaciones puede afectar la credibilidad del torneo y la confianza en el principio de igualdad deportiva.

Foto EFE.

La polémica también provocó críticas de otras federaciones y sectores del fútbol europeo, que consideran que FIFA cruzó una línea delicada al modificar una sanción disciplinaria en una instancia decisiva del Mundial.

Bélgica impugna la habilitación de Balogun

La Federación de Bélgica, rival de Estados Unidos en octavos de final, anunció que impugnará la elegibilidad de Balogun para el partido.

El organismo belga cuestionó la falta de transparencia de FIFA y aseguró que no recibió una explicación clara ni una decisión fundamentada sobre la suspensión del castigo.

Según la Federación Belga, la situación afecta el juego limpio y genera incertidumbre sobre la aplicación uniforme de las reglas disciplinarias durante el torneo.

¿Puede dejar Infantino la FIFA?

Por ahora, la posible salida de Gianni Infantino se mantiene en el terreno de la presión política, mediática y reputacional.

No existe una renuncia oficial ni un procedimiento confirmado para apartarlo del cargo. Sin embargo, el caso Balogun golpea directamente la imagen de FIFA, especialmente porque involucra a la selección anfitriona, a una figura política de alto perfil como Donald Trump y a una decisión disciplinaria excepcional.

El riesgo para Infantino no es inmediato en términos formales, pero sí significativo en términos de credibilidad institucional.

Una decisión que sacude el Mundial

La habilitación de Balogun llega en un momento clave del torneo, justo antes del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final.

El delantero estadounidense es una de las principales figuras ofensivas de su selección, por lo que su presencia en el partido puede tener impacto deportivo directo.

Mientras FIFA defiende su decisión bajo el marco de su normativa disciplinaria, UEFA, Bélgica y otros sectores del fútbol exigen explicaciones más claras.

El Mundial 2026 suma así un nuevo capítulo de alta tensión: ya no solo se discute lo que ocurre dentro de la cancha, sino también la independencia de las decisiones que pueden cambiar el destino de una selección.

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