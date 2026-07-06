En horas de la mañana de este lunes, un grupo de representantes de los propietarios de talleres de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) de Cochabamba instaló un piquete de huelga de hambre y una vigilia permanente en las puertas de la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) regional, exigiendo el desembolso inmediato de millonarios fondos adeudados por el Gobierno.

La medida extrema responde al incumplimiento de pagos por parte de la entidad estatal que los contrata, una situación que arrastran desde hace tres meses y que mantiene al sector en estado de emergencia.

De acuerdo con el sector movilizado, la falta de transferencias económicas está afectando la estabilidad financiera de casi un centenar de establecimientos automotrices en todo el departamento, imposibilitándolos de cubrir sus propios costos operativos y salarios.

"Nos adeudan desde hace tres meses actualmente. Son más de 25 millones de bolivianos que se le debe al departamento de Cochabamba", detalló Jorge Román, dirigente de los propietarios de talleres mecánicos.

El representante explicó que el perjuicio es generalizado, ya que 87 talleres están afectados en el departamento de Cochabamba. Los trabajos impagos contemplan tanto la instalación de kits de GNV nuevos como las labores obligatorias de recalificación de cilindros.

Los manifestantes lamentaron tener que recurrir a la huelga de hambre, pero aseguraron que agotaron todas las vías administrativas previas enviando notas formales tanto a las oficinas departamentales como a la dirección nacional de la EEC-GNV, sin obtener respuestas concretas.

"Hemos tenido reuniones con el representante regional, en las cuales solamente nos han hecho compromisos y más compromisos. El compromiso a veces cansa; nos obliga a tomar medidas extremas como la que estamos asumiendo el día de hoy", argumentó Román de forma contundente.

Los técnicos y dueños de talleres advirtieron que no levantarán la medida de presión ni la vigilia en las puertas de la institución estatal hasta que el desembolso de los 25 millones de bolivianos se haga efectivo en sus cuentas.

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