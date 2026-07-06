Continúan las filas en los surtidores; transportistas denuncian perjuicios

El transporte pesado en Bolivia enfrenta una situación que, según los choferes, mantiene a cientos de conductores retenidos en las estaciones de servicio durante jornadas enteras. Denuncian que se ven obligados a pernoctar en las calles para no perder su lugar en las filas y proteger la integridad de sus herramientas de trabajo.

Impacto en las rutas y pérdidas económicas

"Estamos aquí ya dos días parados. No nos dicen nada, en este surtidor se avanza cada dos horas. No podemos dejar en ningún lado el camión, sí o sí tenemos que estar aquí día y noche. ¿Cuándo vamos a llegar a nuestras casas?", lamentó con frustración uno de los transportistas afectados. Además, adicionó que esta situación ha destruido los ingresos mensuales del sector, ya que la frecuencia de sus trayectos internacionales se ha reducido de forma drástica.

"Generalmente hacíamos dos viajes, ahora no hacemos ni uno al mes, con estas filas de tres o cuatro días… no es solo aquí es en toda Bolivia. Son por lo menos 15 días de perjuicio para todos los colegas que estamos en ruta hacia Chile. No puedo moverme de la unidad porque tengo que seguir avanzando", relató otro conductor.

Un alivio parcial en Santa Cruz

En este contexto, la realidad muestra un contraste intermitente en ciertos puntos estratégicos, como ocurrió la noche de este lunes en un surtidor ubicado en el cuarto anillo y la Avenida Busch de la capital cruceña, donde llegaron 15 mil litros de diésel a las 4 de la tarde. Un chofer en el lugar comentó que "en otros lugares hay bastante fila, esperé solo dos horas. Nos permiten cargar 600 litros, pero cargaré 500 litros", mientras la fila se reducía a una cuadra y el suministro de gasolina operaba sin aglomeraciones.

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