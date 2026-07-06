Bono PEPE: Esto recomienda la Gestora a los que aún no han sido beneficiados

Para responder a las dudas de las familias que todavía no han podido acceder al cobro, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió una serie de aclaraciones mediante sus redes sociales. En este sentido, la institución recomienda que si ya acudieron a su Entidad Fuente de Información (EFI) a regularizar su situación y fueron habilitados, deben tomar en cuenta que la base de datos del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) se encuentra en constante actualización de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Ministerial Nº 162 del 24 de abril de 2026.

La entidad estatal remarcó que se puede constatar de forma segura su estado de vigencia ingresando al enlace específico de su portal web oficial: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/. Asimismo, si los ciudadanos requieren asistencia técnica individualizada, se ha dispuesto una línea directa de atención personalizada a través de la aplicación de mensajería WhatsApp al número 67195524.

Nuevo balance del "Contador de Pagos" al 5 de julio

El proceso de desembolsos económicos en el sistema financiero avanza de manera acelerada y con un alto índice de efectividad en beneficio de los sectores más vulnerables del país. De acuerdo con el último reporte estadístico del "Contador de Pagos", con un corte técnico consolidado al 5 de julio de 2026 a las 21:00 horas, el Programa PEPE registra un contundente avance general del 94.2% a nivel nacional. Esta cifra se traduce en un universo de 2.184.646 beneficiarios alcanzados que ya hicieron efectivo el retiro de su dinero en efectivo, sobre un total general de 2.320.057 usuarios habilitados en el sistema centralizado del Estado.

La distribución técnica de la cobertura por cada sector social muestra los siguientes indicadores actualizados:

Bono Juancito Pinto: Lidera el volumen de ejecución con un total de 1.052.543 beneficiarios atendidos, de un universo de 1.124.462 habilitados.

Lidera el volumen de ejecución con un total de 1.052.543 beneficiarios atendidos, de un universo de 1.124.462 habilitados. Renta Dignidad: Registra un total de 986.739 adultos mayores que cobraron con éxito, de un padrón sectorial de 1.006.504 registrados.

Registra un total de 986.739 adultos mayores que cobraron con éxito, de un padrón sectorial de 1.006.504 registrados. Bono Juana Azurduy: Consolida la atención económica de 112.127 madres y niños de la primera infancia, de una meta de 139.883 personas.

Consolida la atención económica de 112.127 madres y niños de la primera infancia, de una meta de 139.883 personas. Bono Discapacidad: Reporta 29.561 transacciones financieras validadas en favor de ciudadanos con capacidades diferentes, sobre un total de 45.418 registrados.

Reporta 29.561 transacciones financieras validadas en favor de ciudadanos con capacidades diferentes, sobre un total de 45.418 registrados. Bono Indigencia: Suma un alcance óptimo de 3.676 beneficiarios no videntes pertenecientes al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), de un padrón cerrado de 3.790 personas.

Plazos extendidos y seguridad del sistema previsional

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reiteró que el plazo límite e impostergable para el cobro de este incentivo económico se mantendrá vigente en todo el territorio nacional hasta el próximo 31 de julio de 2026. La ampliación mediante decreto supremo fue establecida con el propósito de mitigar los retrasos documentales derivados de los recientes conflictos sociales y bloqueos de carreteras que dificultaron la movilidad de la población de bajos ingresos hacia las entidades bancarias.

De igual forma, el Gobierno nacional recordó enfáticamente ante la opinión pública que el presupuesto utilizado para la cobertura de este programa de contingencia proviene de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y de créditos externos. Por esta razón, el marco jurídico garantiza que esta política económica NO pone en riesgo los aportes de las personas jubiladas ni afecta los recursos regulares destinados al pago de la Renta Dignidad, al operar bajo estructuras financieras totalmente independientes.

Condiciones para la atención en ventanillas bancarias

Los ciudadanos habilitados que posean asignaciones pendientes de meses previos podrán cobrar un monto acumulado de hasta Bs. 450 en una sola operación bancaria. La Gestora Pública recordó que el cobro se rige bajo los siguientes parámetros:

Cronograma abierto: La ciudadanía puede acudir a retirar los fondos cualquier día hábil del mes, habiéndose eliminado de forma definitiva las restricciones por fecha de nacimiento o terminación numérica del carnet.

La ciudadanía puede acudir a retirar los fondos cualquier día hábil del mes, habiéndose eliminado de forma definitiva las restricciones por fecha de nacimiento o terminación numérica del carnet. Documentos únicos: Los únicos requisitos físicos obligatorios para procesar la transacción y recibir el efectivo son la Cédula de Identidad original y plenamente vigente del titular además del certificado de sufragio.

Los únicos requisitos físicos obligatorios para procesar la transacción y recibir el efectivo son la Cédula de Identidad original y plenamente vigente del titular además del certificado de sufragio. Proceso gratuito: El trámite se efectúa directamente en ventanilla y no demanda la presentación de fotocopias de documentos, formularios especiales ni la validación por parte de intermediarios ajenos al banco.

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