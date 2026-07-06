Industriales piden acelerar nueva Ley de Hidrocarburos ante preocupación por reservas de gas

La Cámara Nacional de Industrias expresó su preocupación por las recientes declaraciones sobre la disminución de las reservas de gas en Bolivia y recomendó acelerar el tratamiento de una nueva Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de incentivar la exploración y explotación en el país.

Desde el sector industrial señalaron que el gas es fundamental para el funcionamiento de las máquinas y la actividad productiva nacional, por lo que consideran urgente generar condiciones legales que permitan atraer inversión extranjera.

Gas, insumo clave para la industria

El sector industrial remarcó que el abastecimiento de gas es determinante para mantener las operaciones de las industrias bolivianas. En ese sentido, advirtió que una caída sostenida de las reservas puede generar preocupación en el aparato productivo.

“El gas es el insumo principal y fundamental para que puedan operar las máquinas y las industrias en nuestro país”, señalaron desde la Cámara Nacional de Industrias.

La entidad sostuvo que Bolivia necesita contar, a la brevedad posible, con una nueva normativa hidrocarburífero que incentive inversiones destinadas a exploración y explotación.

Piden atraer inversión extranjera

Desde la Cámara Nacional de Industrias indicaron que una nueva Ley de Hidrocarburos debe estar acompañada por una Ley de Inversiones que brinde seguridad jurídica a los capitales extranjeros.

Según el sector, ambas normas son necesarias para garantizar el abastecimiento energético y generar confianza entre los inversionistas interesados en el área hidrocarburífera.

“Es importante que Bolivia pueda contar a la brevedad posible con una nueva Ley de Hidrocarburos para atraer inversión extranjera y que esa inversión se dedique a realizar las exploraciones y explotaciones que tanto necesita nuestro país”, manifestaron desde la institución.

Asamblea pide tratar el tema con urgencia

Ante la preocupación por la reducción de las reservas de gas, desde la Asamblea Legislativa también se pidió al Gobierno atender con prioridad la presentación y tratamiento de una nueva Ley de Hidrocarburos.

Legisladores señalaron que el país requiere normas claras para atraer recursos frescos, especialmente dólares provenientes de inversión extranjera, y garantizar certidumbre a quienes decidan invertir en Bolivia.

“Queremos que venga dinero fresco, dólares frescos. ¿De dónde vienen esos dólares frescos? De la inversión extranjera. Pero si no tienes certeza ni seguridad jurídica, nadie va a traer dinero”, afirmó el senador Abdón Porcel

YPFB presentará informe sobre reservas

En los próximos días, ejecutivos de YPFB darán a conocer la situación actual de las reservas de gas en el país. De manera preliminar, se anticipó que el panorama genera preocupación por la caída que habrían registrado en los últimos años.

Según las versiones conocidas hasta el momento, esta disminución incluso podría poner en riesgo el abastecimiento del mercado interno, aunque se espera el informe oficial de la estatal petrolera para conocer datos precisos.

Oficialismo también respalda una nueva norma

El senador oficialista Nicanor Cochi también expresó su respaldo a la necesidad de acelerar la presentación de una nueva Ley de Hidrocarburos, orientada a fortalecer el sector y atraer inversiones extranjeras.

El legislador mencionó el potencial de proyectos como Mayaya Gas, en el norte paceño, y señaló que aún existe trabajo por realizar para fortalecer el área energética del país.

“Hay que traer inversión extranjera. Hay mucho que hacer. Vamos a trabajar para presentar leyes que puedan fortalecer”, sostuvo Cochi

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