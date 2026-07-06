Zamora anuncia inversiones para fortalecer conectividad vial, ferroviaria y aeroportuaria

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que el Gobierno impulsará nuevas inversiones en infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria como parte de un plan nacional de conectividad que busca integrar al país y fortalecer los corredores bioceánicos.

Proyectos en curso

La autoridad explicó que el proyecto de carretera entre Río Abajo y Cochabamba deberá iniciar con la actualización de estudios técnicos antes de gestionar su financiamiento.

“Una vez que se tengan los estudios, se buscará el financiamiento. Si es un buen proyecto, vamos a trabajar con la ABC porque debe convertirse en parte de la Red Vial Fundamental”, afirmó.

Aprobación de créditos

Zamora destacó también la reciente aprobación de recursos para iniciar estudios de rehabilitación del tramo ferroviario El Alto–Viacha, financiados por el Banco Mundial.

Asimismo, recordó que el Gobierno aprobó el decreto para impulsar el túnel de la Guaraguá, considerado estratégico por formar parte del corredor bioceánico que conectará Bolivia con Argentina, Paraguay y Chile.

“Queremos una Bolivia hiperconectada. La conexión bioceánica no solo significa carreteras, sino también ferrocarriles, transporte aéreo y conectividad digital”, afirmó.

El ministro aseguró que durante julio se presentará un plan específico de inversiones para el departamento de La Paz, con proyectos destinados a fortalecer el desarrollo regional.

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