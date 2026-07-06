¿A cuánto está el dólar? Así cotiza el paralelo esta tarde en Bolivia

El dólar paralelo continúa consolidándose como una referencia para la economía boliviana y este lunes 6 de julio volvió a ubicarse en los Bs 10, en medio de la implementación del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

Durante la tercera jornada de vigencia del nuevo esquema cambiario, la cotización en el mercado paralelo registró leves variaciones a lo largo del día, reflejando un comportamiento estable, aunque en niveles elevados.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se cotizaba en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,98 para la venta, después de presentar fluctuaciones intradías que evidenciaron la dinámica propia de este mercado.

Aunque opera fuera del sistema financiero regulado, el dólar paralelo continúa siendo un indicador utilizado por comerciantes, importadores y diversos actores económicos para fijar precios de productos y servicios, influyendo en el comportamiento de la actividad comercial.

Por su parte, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se ubicó en Bs 9,83, manteniendo el proceso de ajuste gradual iniciado con la aplicación del nuevo régimen cambiario. En su primer día de vigencia, la cotización oficial había comenzado en Bs 9,73.

La diferencia entre ambas cotizaciones continúa siendo seguida de cerca por el mercado, ya que tanto el tipo de cambio oficial como el paralelo se han convertido en referencias para las decisiones económicas de empresas, comerciantes y consumidores en el país.

Mira la programación en Red Uno Play