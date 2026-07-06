Ministro Zamora: "No se va a privatizar BoA, será más eficiente"

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, defendió la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno y aseguró que la apertura del mercado aéreo permitirá mejorar la competencia sin afectar la continuidad de Boliviana de Aviación (BoA).

Nuevas aerolíneas

Según explicó, ya comenzaron a ingresar nuevas aerolíneas de carga y próximamente se incorporarán compañías de pasajeros.

“Ya han ingresado nuevas líneas de carga y está en carpeta el ingreso de nuevas aerolíneas de pasajeros. Queremos que los bolivianos puedan elegir la empresa que les brinde el mejor servicio”, afirmó.

No habrá privatización

Zamora remarcó que el Ejecutivo no tiene previsto privatizar BoA, sino convertirla en una empresa más eficiente mediante la renovación de su flota y mejoras en la atención al usuario.

“No se va a privatizar BoA. La vamos a volver eficiente, pero eso no se logra de un día para otro porque venimos de problemas acumulados durante más de 20 años”, señaló.

Mejoras al servicio aéreo

El ministro indicó que entre las prioridades están la adquisición de nuevos aviones, el incremento de frecuencias y la mejora en las tarifas y el servicio.

La autoridad pidió a todo el personal de la aerolínea asumir un mayor compromiso para recuperar la confianza de los usuarios.

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