Con el inicio de las vacaciones de invierno, especialistas en finanzas personales recomiendan a las familias planificar con anticipación los gastos destinados al descanso para evitar endeudamientos y cuidar la estabilidad económica del hogar.

Planificación

El analista financiero Jaime Bravo explicó que las vacaciones deben formar parte de la planificación anual, al igual que otros objetivos financieros como la educación, la salud o un fondo de emergencia.

“Muchas veces trabajamos toda la vida y olvidamos que el tiempo de esparcimiento también es importante. Las vacaciones permiten cambiar la rutina, descansar mentalmente y volver con más energía”, afirmó.

Bravo señaló que el primer paso es elaborar un presupuesto familiar, identificando ingresos, gastos fijos y el monto que realmente puede destinarse al ahorro.

Ahorros, clave para un buen presupuesto

El especialista recomendó que las familias comiencen a ahorrar con seis meses o incluso un año de anticipación, especialmente cuando existen hijos en edad escolar y ya se conocen las fechas del receso.

Asimismo, sugirió destinar alrededor del 10% de los ingresos al ahorro, siempre que la situación económica de la familia lo permita, y guardar esos recursos en instrumentos financieros sencillos, como cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo.

Evitar gastos innecesarios

Antes de elegir un destino, Bravo aconsejó definir cuánto dinero se dispone para el viaje.

También recomendó incluir en la planificación todos los gastos relacionados con transporte, hospedaje, alimentación, actividades recreativas y compras, priorizando experiencias familiares antes que gastos innecesarios.

“No es cuánto dinero se gasta en las vacaciones, sino los momentos que se comparten en familia. Lo importante es disfrutar sin poner en riesgo la economía del hogar”, resaltó.

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