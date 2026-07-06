Álvaro Ríos plantea una reforma profunda a YPFB y ENDE ante el declive de la producción de gas

El analista energético y exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que Bolivia debe emprender una reforma estructural del sector energético, incluyendo cambios profundos en YPFB y ENDE, luego de que la estatal petrolera oficializara las advertencias sobre la disminución de la producción de gas natural.

Ríos recordó que desde 2013 viene alertando sobre el declive de los campos gasíferos y la necesidad de reponer reservas mediante nuevas inversiones en exploración.

“Los que estamos involucrados y el que habla en particular desde el año 2013 viene advirtiendo que el gas natural comenzaba a declinar y que necesitábamos reponer reservas. Creo que el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, lo que venimos diciendo le da un toque oficial, lo cual, por supuesto, va a prender las alarmas, pero ya debían haber estado prendidas”, manifestó.

El especialista sostuvo que, de mantenerse la tendencia actual, Bolivia comenzará a importar gas natural a partir de 2029, mientras que la capacidad exportadora llegaría a su fin hacia 2027.

“No cabe la menor duda que en el año 2029 tendremos que comenzar a importar gas natural. El año 2027 se dejará de exportar; esa es la visión que tengo y hay que tomar algunas medidas muy rápido, caso contrario el tiempo va pasando”, advirtió.

Entre las acciones prioritarias, Ríos propuso abrir el mercado de importación de gas natural al sector privado para garantizar el abastecimiento cuando la producción nacional ya no sea suficiente.

Asimismo, señaló que la solución de fondo requiere eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles, aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley Eléctrica que incentiven la inversión privada, además de transformar las principales empresas estatales del sector.

“Tenemos que hacer una reforma profunda a YPFB y ENDE. Son tareas que hay que hacerlas antes de fin de año”, enfatizó.

El analista consideró que estas medidas son indispensables para enfrentar el nuevo escenario energético del país y recuperar la capacidad de atraer inversiones que permitan incrementar las reservas de hidrocarburos y garantizar el abastecimiento de energía en los próximos años.

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