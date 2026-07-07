Caso Bloqueos: Fiscalía anuncia que hay cinco investigados más

La Fiscalía informó que existen al menos cinco personas más investigadas dentro del caso bloqueos, además del dirigente campesino Vicente Salazar Limachi, quien fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha.

El fiscal asignado al caso, Walter Lora, explicó que estas personas fueron identificadas a partir de la denuncia presentada inicialmente por el Ministerio de Gobierno y que, en su mayoría, se trataría de dirigentes de diferentes sectores.

Cinco personas más serán convocadas

Según el Ministerio Público, los otros investigados serán citados formalmente para que se presenten a declarar y asuman defensa dentro del proceso.

“Existen más personas investigadas de acuerdo a la denuncia presentada inicialmente por el Ministerio de Gobierno, hablamos de unas cinco personas más”, informó el fiscal Lora.

La autoridad señaló que la comisión de fiscales evalúa el grado de participación que habrían tenido estas personas en los hechos investigados.

Investigan a dirigentes de distintos sectores

Consultado sobre quiénes son los otros investigados, el fiscal indicó que en su mayoría se trataría de dirigentes vinculados a diferentes organizaciones.

“En su mayoría son dirigentes de los diferentes sectores. Estamos precisamente como comisión estableciendo cuál ha sido el grado de participación para hacer el llamado correspondiente”, explicó Lora.

El Ministerio Público no brindó nombres específicos, pero adelantó que el siguiente paso será emitir las citaciones correspondientes.

Vicente Salazar fue enviado a Chonchocoro

Vicente Salazar Limachi, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos “Túpac Katari”, fue aprehendido el sábado al mediodía en la ciudad de El Alto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Su audiencia de medidas cautelares finalizó cerca de las 18:30, instancia en la que la autoridad judicial determinó su detención preventiva por seis meses en el penal de Chonchocoro.

Delitos investigados

El fiscal Walter Lora informó que Salazar fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, terrorismo, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y atentados contra la seguridad del transporte.

“El juez, habiendo escuchado los fundamentos del Ministerio Público con relación a los elementos de convicción y los riesgos procesales, ha dispuesto la aplicación de medidas cautelares, en este caso la más extrema, como es la detención preventiva”, señaló el fiscal.

Evo Morales no figura oficialmente

Durante la conferencia, el fiscal fue consultado sobre si Evo Morales está incluido dentro de esta investigación.

“No, oficialmente no tenemos ningún dato”, respondió Lora.

Próximos pasos

La Fiscalía prevé emitir citaciones formales para que las personas investigadas se presenten ante el Ministerio Público y puedan asumir defensa.

Lora remarcó que la investigación tiene carácter dinámico, por lo que no se descarta que puedan surgir nuevos elementos o ampliarse los tipos penales conforme avancen las diligencias.

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