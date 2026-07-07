Bolivia gestiona con Chile reabrir 24 horas el paso Pisiga-Colchane

El viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, informó que el Gobierno boliviano realiza gestiones diplomáticas con autoridades chilenas para agilizar el paso fronterizo Pisiga-Colchane, donde entre 400 y 500 camiones permanecen en espera para continuar su tránsito hacia el puerto de Iquique.

La autoridad explicó, en entrevista con Notivisión, que el congestionamiento responde a dos factores principales: el alto flujo de vehículos acumulado tras 50 días de bloqueos en Bolivia y la restricción del horario de atención de la Aduana de Chile en Colchane.

Horario fue reducido por mantenimiento

Arce indicó que el servicio fronterizo chileno funcionaba anteriormente las 24 horas, los siete días de la semana, pero ahora fue limitado al horario de 08:00 a 00:00 debido a trabajos de mantenimiento en sus instalaciones.

“Normalmente se daba un servicio de 24 horas, siete días a la semana, y la Aduana de Chile ha decidido restringir este horario”, explicó el viceministro.

Según la información recibida por Bolivia, estos trabajos de mantenimiento estarían planificados hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, el Gobierno busca que la medida sea revertida temporalmente hasta que se reduzcan las filas y se normalice el tránsito de carga.

Entre 80 y 90 camiones pasan por día

El viceministro señaló que, de acuerdo con los datos que maneja el Gobierno, actualmente se despachan entre 80 y 90 camiones por día, lo que genera una espera aproximada de cuatro días para los transportistas.

“Tenemos entendido que hay entre 400 y 500 camiones a la espera. Se están despachando alrededor de 80 a 90 camiones por día, lo cual significa que tenemos una fila de aproximadamente cuatro días”, detalló Arce.

Reunión en Iquique podría definir soluciones

Arce informó que se realizaron conversaciones a distintos niveles y adelantó que existe la posibilidad de una reunión en la ciudad de Iquique con autoridades chilenas para buscar una salida al problema.

“El día de mañana (martes) habría una reunión en la ciudad de Iquique con las autoridades chilenas para encontrar una solución y avanzar más rápido en el despacho de los camiones”, señaló.

El Gobierno boliviano plantea que se retome la atención de 24 horas y que se agilicen algunos trámites para reducir el tiempo de espera en frontera.

Chile dice que la medida es temporal

El cónsul de Chile en Bolivia, Roberto Ruiz, explicó que la restricción horaria tiene carácter temporal y que las autoridades chilenas están evaluando la situación.

Ruiz también señaló que, tras los bloqueos en Bolivia, se acumuló carga en los puertos de Iquique y Arica, lo que incrementó la presión sobre el tránsito fronterizo una vez levantadas las medidas de presión.

“Estamos monitoreando el tema. La voluntad de que esto funcione existe y se va a tomar una decisión pronto”, indicó el representante chileno.

Gobierno mantiene seguimiento

El viceministro Arce aseguró que Cancillería y otras instancias del Gobierno boliviano realizan seguimiento permanente al caso, debido al impacto que las demoras generan en el transporte pesado y en el comercio exterior.

“Estamos siguiendo minuto a minuto este tema. La relación con Chile ha sido muy fluida y muy buena, y la expectativa de que esto pueda avanzar rápidamente es alta”, sostuvo.

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