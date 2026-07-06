Dirigente Vicente Salazar es trasladado a Chonchocoro por bloqueos

El dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Vicente Salazar, salió de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) rumbo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, luego de que la Justicia determinara seis meses de detención preventiva en su contra por el caso bloqueos.

Según informó Red Uno, la audiencia de medidas cautelares se desarrolló en La Paz, donde el Ministerio Público presentó la imputación formal contra el dirigente por su presunto rol en las medidas de presión que se registraron durante más de 50 días en el país.

Imputación del Ministerio Público

La Fiscalía imputó a Salazar por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.

Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público solicitó que el dirigente cumpla detención preventiva por seis meses mientras continúan las investigaciones del caso. La Fiscalía argumentó la existencia de indicios sobre su presunta participación en los hechos investigados y riesgos procesales.

Defensa cuestionó la aprehensión

La defensa de Vicente Salazar cuestionó el proceso y sostuvo que la aprehensión habría sido irregular. Además, presentó documentación relacionada con arraigo, domicilio y actividad laboral con el objetivo de desvirtuar los riesgos procesales y solicitar que el dirigente pueda defenderse en libertad.

Sin embargo, tras valorar los elementos expuestos por las partes, la autoridad judicial determinó aplicar la medida de detención preventiva.

Investigación continuará

Con la decisión judicial, Salazar enfrentará la etapa investigativa recluido preventivamente en Chonchocoro, mientras el Ministerio Público continúa recolectando elementos sobre su presunto rol en la organización y dirección de los bloqueos.

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