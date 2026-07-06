Policía investiga distribución de billetes falsos en provincias paceñas

La Felcc informó que el dinero falsificado ya habría sido puesto en circulación en provincias y también en el área urbana, tras intervenir una fábrica que operaba desde hace más de ocho meses.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que billetes falsos fabricados en un inmueble del municipio de Achocalla habrían sido distribuidos en provincias y también en el área urbana, de acuerdo con denuncias recibidas durante los últimos dos meses.

El director de la Felcc, Henry Pinto, indicó que esta información fue establecida tras la intervención de una vivienda donde funcionaba una fábrica de billetes falsos que, según la investigación preliminar, operaba desde hace más de ocho meses.

Denuncias alertaron sobre la circulación

Según la autoridad policial, varias personas denunciaron haber sido víctimas de la circulación de estos billetes falsificados, principalmente en transacciones realizadas en provincias y en zonas urbanas.

“Han tratado de insertar estos billetes en provincias, pero también en el área urbana”, señaló Pinto durante la conferencia de prensa.

La Policía pidió a la ciudadanía tener precaución al momento de recibir dinero en efectivo y revisar las medidas de seguridad de los billetes, debido a que parte del material falsificado ya habría sido introducido al mercado.

Intervienen una vivienda en Achocalla

Durante el operativo realizado en Achocalla, efectivos policiales intervinieron un inmueble donde presuntamente se falsificaba moneda nacional. En el lugar se encontraron prensas, impresoras y diferentes materiales adaptados para la fabricación de billetes falsos.

“Se ha podido evidenciar la existencia de prensas, impresoras y diferentes tipos de material para poder realizar estas falsificaciones”, informó el director de la Felcc.

Tres aprehendidos y una persona arrestada

Como resultado de la intervención, la Policía aprehendió a tres personas y arrestó a una cuarta. Los aprehendidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y ya fueron imputados por los delitos de falsificación de moneda nacional y asociación delictuosa.

“Actualmente estas personas se encuentran a disposición del Ministerio Público para que un juez de medidas cautelares pueda disponer su situación legal”, indicó Pinto.

Fiscalía pedirá detención preventiva

La audiencia de medidas cautelares de los investigados está prevista para esta tarde. De acuerdo con la información policial, la Fiscalía solicitará la detención preventiva de las personas imputadas mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades buscan establecer la cantidad de billetes falsificados, el alcance de la distribución y si existen más personas involucradas en la presunta red.

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