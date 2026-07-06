Cámaras captan el robo de un taxi en segundos en la calle Antofagasta

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un hombre encapuchado robó un taxi que se encontraba estacionado en la calle Antofagasta, a media cuadra de la calle Alcoreza, durante la madrugada del sábado.

Según las imágenes, el sujeto llegó al lugar, observó el motorizado y luego se retiró unos metros. Tres minutos después volvió al vehículo, forzó la puerta en aproximadamente un minuto, ingresó al taxi y, tras permanecer cerca de cinco minutos en el interior, logró llevárselo en neutro por la calle Alcoreza.

El vehículo estaba en la puerta de la casa

El motorizado se encontraba estacionado en la puerta de la vivienda del propietario. Se trata de un Toyota Probox color blanco, con placa de control 2392 YNF, que era utilizado como radiotaxi.

“Miren, mi auto estaba en este lugar. Entonces, el día sábado en la madrugada me han robado. El autito es un Toyota Probox color blanco. Su placa es 2392 YNF”, relató el dueño del vehículo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 04:00 de la madrugada y, de acuerdo con las imágenes, el robo se concretó en cuestión de minutos.

Pide ayuda para recuperar su herramienta de trabajo

La víctima, identificada como don Moisés, pidió colaboración a la población para encontrar su vehículo, ya que era su principal fuente de ingresos.

“Hay cámaras que se puede observar cómo viene esa persona que me hace este daño. Entonces pido a la población que me pueda colaborar para poder encontrar mi auto”, expresó.

El propietario contó que es viudo y padre de tres hijos, por lo que el motorizado no solo le servía para trabajar, sino también para llevar a sus hijos al colegio y sostener económicamente a su familia.

“Era mi herramienta de trabajo”

Don Moisés relató que hace un año perdió a su esposa y desde entonces asumió solo el cuidado de sus hijos.

“Este autito era mi herramienta de trabajo. Hace un año hemos perdido a mi esposa y desde aquel momento me he vuelto padre y madre para mis hijos”, manifestó.

El afectado pidió que cualquier persona que tenga información sobre el vehículo pueda comunicarse con él al número 72505436.

“Yo lo único que quiero es que me devuelvan mi herramienta de trabajo. Esa herramienta de trabajo es fruto prácticamente de toda mi vida”, señaló.

Investigación y búsqueda del motorizado

La víctima espera que las imágenes de las cámaras de seguridad ayuden a identificar al responsable y permitan recuperar el vehículo robado.

Cualquier información sobre el Toyota Probox blanco, con placa 2392 YNF, puede ser clave para que el propietario recupere su fuente laboral y continúe sosteniendo a su familia.

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