Indemnizan a más de 8.200 motociclistas afectados por la gasolina desestabilizada

La empresa aseguradora Unibienes informó este lunes que un total de 8.255 motociclistas recibieron la compensación económica tras concluir el proceso de validación por los daños atribuidos al uso de gasolina desestabilizada. Esta cifra representa el 24% del total de las indemnizaciones ejecutadas hasta la fecha dentro del programa oficial de mitigación.

De acuerdo con el reporte institucional, el desembolso global acumulado por el concepto de estas reparaciones asciende a Bs 104.116.582, abarcando un universo de 34.396 motorizados en todo el país.

Distribución de las compensaciones por tipo de vehículo

El informe estadístico refleja que el mayor porcentaje de los desembolsos se concentró en el parque automotor de mayor envergadura. El desglose de los datos oficiales establece la siguiente relación de beneficiarios:

Vehículos de cuatro ruedas (76%): Sumaron 26.141 unidades indemnizadas, grupo que incluye a automóviles, minibuses, camionetas y camiones.

Motocicletas (24%): Alcanzaron las 8.255 unidades con procesos de validación concluidos satisfactoriamente.

Estado actual de los registros y evaluaciones

Las solicitudes de compensación técnica continúan bajo procesamiento. A través del Sistema de Registro de Reclamos (SREC), se tiene constancia de un total de 89.651 vehículos registrados desde el inicio del conflicto. Con las 34.396 causas ya resueltas y pagadas, los expedientes restantes permanecen en fase de evaluación técnica y administrativa por parte de los peritos de la aseguradora.

Desde Unibienes explicaron que el flujo de los pagos está sujeto a un cronograma progresivo, condicionado estrictamente a la verificación de los requisitos técnicos y documentales exigidos por la normativa vigente.

La entidad reiteró su posición de dar continuidad al programa de manera sostenida, asegurando que se atenderán todos los casos pendientes que logren demostrar la relación de causalidad y cumplan formalmente con las condiciones previstas dentro del marco de seguridad jurídica establecido para este proceso de contingencia.

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