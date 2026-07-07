Promasor advierte freno en la cosecha por falta de diésel

La parálisis por la escasez de combustible golpea al sector agrícola de la zona sur del país, de acuerdo a lo que indica Mario Moreno, presidente de Promasor.

En este sentido, lamentó la situación señalando que, “lamentablemente nos topamos que no tenemos el debido abastecimiento, los surtidores acá de Mora, de Cabeza, de Camiri, no tienen el diésel para que nos suministren”.

Una cosecha bajo amenaza

La desesperación ha empujado a los productores a buscar alternativas informales de emergencia para intentar salvar la campaña de este año.

“Incluso hemos estado buscando el mercado negro, nos han ofrecido que nos van a juntar un poco de diésel”, reveló Moreno.

Además, indicó que el panorama es crítico para las regiones productoras de Cordillera, Gutiérrez, Lagunilla, Charagua, Chuquisaca y Yacuiba, que dependen de este insumo clave. Moreno remarcó que los agricultores requieren entre 16 y 18 millones de litros de carburante para levantar unas 140.000 hectáreas de cultivos.

El líder sectorial comparó la coyuntura actual con los errores económicos de gestiones pasadas. Ante este escenario, Moreno lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la actividad: “¿A qué vamos a llegar? Pues dejaremos de producir. Veremos dónde podemos migrar, a otro país o dejar de producir y que las divisas compren lo que podemos producir nosotros, que son los granos”.

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