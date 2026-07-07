Tras detención de Salazar, Comité exige acciones contra Morales y Argollo

El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, respaldó la decisión de la justicia de dictar detención preventiva contra el dirigente campesino Vicente Salazar y pidió que las investigaciones se amplíen para incluir a Evo Morales, Mario Argollo y otros involucrados.

Zambrana afirmó que la determinación judicial representa un primer paso para garantizar el avance de las investigaciones y evitar una presunta obstrucción de la justicia.

"Nosotros, del Comité Pro Santa Cruz, hemos sostenido que la justicia debe hacer su trabajo. Hoy da un primer paso importante. Saludamos esta decisión", manifestó.

Sin embargo, sostuvo que las acciones judiciales no deben limitarse únicamente a Vicente Salazar. "Exigimos que no solamente sea Vicente Salazar el que sea puesto en detención preventiva, ya que él es un peón de los cabecillas del terrorismo que se ha hecho en Bolivia", declaró.

El dirigente exhortó al Ministerio Público a convocar e investigar también a Evo Morales, Mario Argollo y otras personas que, según afirmó, serían responsables de los hechos investigados.

"Exigimos al Ministerio Público que no tenga miedo, que va a haber un pueblo que va a sostener las decisiones judiciales que hagan de aquí en adelante por el bien de la justicia y la verdad", señaló.

Asimismo, Zambrana atribuyó a los 53 días de bloqueos graves perjuicios para el país, mencionando pérdidas económicas, afectación a las fuentes de empleo y daños en la infraestructura vial.

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