Terminal Bimodal registra alta afluencia de viajeros en inicio de vacaciones

Las vacaciones de invierno incrementaron el movimiento de pasajeros en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde este lunes se registra una gran afluencia de personas en busca de pasajes para distintos destinos del país.

Sin embargo, la alta demanda se enfrenta a una reducción en la cantidad de buses disponibles debido a la falta de diésel.

Representantes de una empresa de transporte informaron que actualmente solo está operando cerca del 50% de su flota, ya que varias unidades permanecen inmovilizadas mientras esperan abastecerse de combustible.

"Está viniendo gente por las vacaciones, pero no hay muchos buses por el tema del diésel", señaló un funcionario .

Según explicó, en condiciones normales la empresa despacha entre 20 y 22 buses por día, pero actualmente solo logra sacar siete unidades.

La reducción en las salidas provoca que muchos pasajeros no puedan encontrar pasajes y deban buscar otras alternativas de transporte.

Pese a estas dificultades, la Terminal Bimodal permanece con una importante afluencia de viajeros que aprovechan el inicio del descanso escolar para desplazarse hacia diferentes regiones del país.

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