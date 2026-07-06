Francia denunciará a senadora paraguaya por insultos a Kylian Mbappé

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 derivó en un grave conflicto fuera de las canchas debido a las declaraciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Tras decretarse la derrota con un gol de penal de Kylian Mbappé, la legisladora publicó una serie de mensajes en redes sociales con duros insultos racistas dirigidos al capitán de la selección francesa.

En sus publicaciones, Amarilla arremetió contra el futbolista tildándolo de "camerunés colonizado, fingiendo ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Asimismo, la funcionaria sugirió que los jugadores de la selección paraguaya deberían haber golpeado al delantero galo al término del encuentro.

La contundente respuesta de Mbappé y Francia

La respuesta del referente de la selección francesa no se hizo esperar ante la gravedad de los agravios recibidos en las plataformas digitales.

Mbappé remarcó de manera tajante: "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay".

Por su parte, las autoridades del gobierno de Francia manifestaron inmediatamente su absoluto rechazo institucional ante estos hechos discriminatorios. La ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, calificó los dichos de "abyectos, indignos e inaceptables" tras asegurar que la administración condena con la mayor firmeza estos ataques.

legales y desmarque diplomático

La situación trascendió el ámbito político y llegará a los tribunales europeos para sentar un precedente contra la discriminación en el deporte. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, remarcó que se "presentará una denuncia ante la fiscalía para que se inicien las acciones legales correspondientes".

Ante la escala del escándalo, el Gobierno de la República del Paraguay emitió un comunicado oficial donde deplora y rechaza las expresiones de la legisladora por ser contrarias a los valores de convivencia pacífica. En la misiva, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que estas manifestaciones corresponden de manera exclusiva al ejercicio de la responsabilidad individual de Amarilla y de ninguna manera representan la posición del gobierno ni del pueblo paraguayo.

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