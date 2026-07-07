Zoológico cruceño activa plan para proteger animales de las bajas temperaturas

Las autoridades municipales han puesto en marcha un plan de contingencia climática orientado a contrarrestar los efectos de los frentes fríos en la fauna silvestre. Dentro del predio del zoológico municipal, de acuerdo a lo que indican las autoridades, se han implementado sistemas de control de calor y temperatura, básicamente, para asegurar el bienestar de los animales.

La estrategia principal consiste en un blindaje estructural y nutricional adaptado de forma específica a los requerimientos biológicos de cada grupo animal. Adicional a esto, indican que están realizando un cambio en la parte alimenticia y en la parte vitamina, el cual se refuerza un poco para darle un poco más de cuerpo a nuestros animales.

Nutrición de invierno frente al descenso térmico

El equipo veterinario ha diseñado raciones energéticas especiales con el objetivo directo de incrementar la resistencia corporal de los ejemplares frente a las heladas.

"Hablando del tema de mamíferos y aves, hemos cambiado una dieta de invierno para que puedan obtener una pequeña capa de grasa los animales, para que puedan soportar el frío", detalló una de las autoridades municipales.

Además, indica que este plan nutricional se complementa con aplicaciones de suplementos vitamínicos enfocados en reforzar el sistema inmunológico antes del ingreso de vientos hostiles. Una vez ya se registran bajas temperaturas, se activan los protocolos de código azul, los cuales se ejecutan inmediatamente desde que el termómetro marca los 18 grados.

Adecuación de recintos y cuidados especiales

El manejo logístico de los espacios varía de acuerdo a la sensibilidad y tamaño de las especies, utilizando materiales aislantes para bloquear las corrientes de aire. "Tenemos carpas en varios recintos, en varias jaulas, por supuesto, un poco para cortar el tema del viento sur", explicó uno de los encargados sobre las barreras físicas instaladas.

Por su parte, los animales de edad avanzada y los reptiles reciben un seguimiento diferenciado debido a su alta vulnerabilidad médica.

“Inclusive tenemos más cuidado y mucho más monitoreo con mamíferos y aves que ya son geriátricas”, indica Ronald Sosa, biólogo encargado del Serpentario. Finalmente precisó que "en este caso a los reptiles se les da vitamina y también le colocamos calentadores para esta época".

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