Policía Boliviana celebró sus 200 años con un desfile de teas en Santa Cruz

La Policía Boliviana conmemoró este lunes sus 200 años de vida institucional con un desfile de teas realizado en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz, donde participaron autoridades.

La actividad se desarrolló luego de que los actos conmemorativos previstos para el pasado 24 de junio fueran postergados debido a los conflictos registrados en el país.

El desfile de teas partió desde la plaza del Estudiante y recorrió las principales calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre, donde se llevó a cabo el acto protocolar.

Durante su intervención, el comandante departamental de la Policía destacó la trayectoria de la institución y el trabajo desempeñado por sus efectivos a lo largo de dos siglos de historia.

"Durante estos dos siglos, hombres y mujeres policías han entregado su vida cumpliendo el deber, guiados por los principios de disciplina, lealtad y vocación de servicio. Han estado presentes en los momentos más difíciles de nuestra historia, resguardando el orden público, protegiendo a las familias bolivianas y reafirmando día tras día su compromiso con la paz y con la seguridad ciudadana", expresó la autoridad.

En su discurso, también destacó el significado del desfile de teas como un homenaje a quienes formaron parte de la institución.

"Cada luz que hoy ilumina este desfile representa la memoria de quienes nos precedieron, el reconocimiento a quienes visten con orgullo el uniforme verde olivo y la inspiración para las nuevas generaciones que continúan escribiendo la historia de esta institución fundamental del Estado", afirmó.

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