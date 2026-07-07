TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

El frío incrementa la llegada de personas al albergue municipal

La Alcaldía informó que el albergue municipal ya atendió a 873 personas desde el 20 de junio y evalúa ampliar su capacidad ante la creciente afluencia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/07/2026 21:41

Agregar Reduno en
Santa Cruz: el albergue municipal recibe cada vez a más personas
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con el descenso de las temperaturas en Santa Cruz de la Sierra, el albergue municipal registra una creciente afluencia de personas en situación de calle que buscan refugio durante las noches.

La directora de Género y Gestión Social de la Alcaldía, Lola Terrazas, informó que desde la apertura del centro, el pasado 20 de junio, ya se brindó atención a 873 personas.

Terrazas explicó que el albergue ofrece diariamente cena, un lugar para descansar y desayuno al día siguiente. Además, destacó que las personas acogidas colaboran con el orden del espacio antes de retirarse.

"Ellos mismos ayudan al equipo que está de turno en el albergue a apilar los colchones, doblar las colchas y barrer el espacio donde descansaron", señaló.

La directora también agradeció el apoyo de personas y empresas que realizan donaciones para sostener el funcionamiento del refugio.

La autoridad advirtió que el albergue está cerca de alcanzar su capacidad máxima debido al aumento de usuarios provocado por las bajas temperaturas.

"Ya está muy ceñido, ya está cabal. Si siguiesen llegando más personitas, entonces ya no cabría", afirmó, al señalar que el municipio evalúa alternativas para ampliar la cobertura en caso de ser necesario.

El albergue tiene previsto funcionar durante aproximadamente 50 días, aunque ese plazo podría extenderse si las condiciones climáticas lo requieren. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD