Accidente en Morochata: Reportan estabilidad en los heridos y activan trámites del SOAT para indemnizar a nueve familias

La dolorosa tragedia vial ocurrida en la zona de Liriuni, camino al municipio de Morochata, mantiene en luto al departamento tras confirmarse el fallecimiento de nueve personas. Mientras el Ministerio Público y la Dirección Departamental de Tránsito avanzan en las investigaciones, los sobrevivientes muestran una evolución favorable en diferentes centros de salud.

De acuerdo con los reportes oficiales, un total de siete pacientes ingresaron inicialmente a la Clínica Álvarez. Con el transcurso de las horas y tras una evolución positiva, varios de ellos —en su mayoría menores de edad que presentaban policontusiones y lesiones leves— recibieron el alta médica entre el fin de semana y este lunes.

Menores graves reciben atención en el Hospital del Niño

El reporte de Tránsito detalla que seis de los heridos en el embarrancamiento son menores de edad. Debido a la gravedad de sus lesiones, dos de ellos fueron remitidos de emergencia al Hospital de Tercer Nivel "Manuel Asencio Villarroel" (Hospital del Niño) en la ciudad de Cochabamba, donde actualmente se encuentran estables tras ser intervenidos:

Varón de 14 años: Fue operado con éxito debido a un hematoma epidural en la región de la cabeza.

Niña de 3 años: Fue intervenida y permanece bajo observación por una fractura en la región del húmero.

El drama humano golpea con fuerza a las familias de la zona. Uno de los allegados relató compungido el impacto del siniestro en su entorno cercano: "Es muy lamentable lo que ha pasado. Perdí a una de mi hermanas de 36 años y a mi sobrino de 13 años. Ahora en la clínica se encuentran todavía mi cuñado de 40 años y otro de mi sobrinitos de apenas 5 años, que tiene una fractura en el pie izquierdo".

Univida garantiza cobertura total mediante el SOAT

Ante la preocupación de los familiares, la Dirección de Tránsito advirtió que existía desinformación respecto a los beneficios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Al respecto, la empresa estatal Univida trajo tranquilidad a los afectados confirmando que el minibús accidentado contaba con el seguro vigente, lo que activará una cobertura global estimada en más de 400.000 bolivianos.

"Nos hemos apersonado a los centros médicos para conversar con los familiares en Quillacollo y en el Hospital del Niño con el propósito de tranquilizarlos. Emitimos un comunicado público indicando que el vehículo cuenta con el SOAT vigente y, por tanto, tiene la cobertura tanto para la atención de los heridos como para la indemnización a los derechohabientes de las personas fallecidas", informó Carlos Herbas, gerente de Univida.

Requisitos para el desembolso de indemnizaciones

Debido a los usos y costumbres de la región, los cuerpos de las nueve víctimas fatales fueron trasladados directamente por sus familiares hasta sus comunidades de origen. Para viabilizar el desembolso de los fondos de indemnización, Univida detalló los documentos administrativos requeridos que ya se están coordinando con los afectados:

Informe técnico: Certificado oficial emitido por la Dirección de Tránsito que registre la lista de heridos y fallecidos.

Certificación médica: Historiales y contrastes médicos de los hospitales donde fueron socorridos.

Trámites civiles: Certificado médico de defunción, certificado emitido por el Serecí y la correspondiente declaratoria de herederos de cada una de las víctimas.

Las autoridades y el personal de la aseguradora coordinan de manera directa con cada una de las familias damnificadas para agilizar estos procesos en medio del dolor que atraviesa la comunidad.

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