El municipio inició un riguroso relevamiento para identificar los puestos que actualmente se encuentran vacíos dentro de los centros de abastecimiento locales. El secretario de Seguridad Ciudadana, Paulo Viruez, explicó que "están siendo identificados los propietarios de estos puestos, a quienes se les ha entregado la concesión. No nos olvidemos que, en cierta época, se les ha dado una concesión para que ellos puedan habitar estos mercados. Sin embargo, los vemos en las calles y estas personas ya han sido identificadas".

Proceso de reversión

Ante esta situación, el municipio iniciará de manera formal el proceso de reversión de estos espacios para reasignarlos a quienes realmente los necesitan.

"No es necesario ser parte de una asociación para poder solicitarlo. Una persona natural puede solicitarlo si cumple los requisitos y paga la patente que corresponda", aclaró Viruez sobre el mecanismo de entrega.

Los supervisores ya están notificando a los infractores, aunque los comerciantes ya estaban al tanto debido a reuniones previas sostenidas directamente en la Secretaría. El secretario Viruez detalló que "el director de Mercados personalmente este fin de semana ha estado reunido con el mercado Los Pozos y La Ramada porque es de interés de la alcaldía poderle brindar un espacio al sector gremial, pero este espacio ya lo tenemos".

El interés prioritario de la comuna es ordenar la ciudad brindando un espacio adecuado a los comerciantes dentro de las infraestructuras que ya existen.

Por este motivo, la autoridad aseguró que "tienen que ocuparlo para evitar sus sanciones y la reversión como corresponde".

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