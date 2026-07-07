Santa Cruz: El zoológico se convierte en punto de vacunación contra la influenza

Ante el descenso de temperaturas y el incremento de enfermedades respiratorias, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz anunció la habilitación de nuevos puntos de vacunación contra la influenza para facilitar el acceso de la población a las dosis de prevención.

El secretario municipal de Salud, José Carlos Gutiérrez, informó que uno de los puntos fijos ya se encuentra habilitado en el zoológico municipal, con el objetivo de que las familias puedan acceder a la vacuna mientras realizan sus actividades recreativas.

“Nosotros hemos puesto un punto fijo que va a ser aquí en el zoológico para poder darle la facilidad a todas las personas que asistan con su familia a visitar este hermoso zoológico, la facilidad de poder acceder a la vacuna contra la influenza”, explicó Gutiérrez.

La autoridad señaló que se analiza la implementación de nuevos puntos de vacunación en lugares de alta concurrencia, como la terminal bimodal, para ampliar la cobertura y facilitar que más personas puedan inmunizarse.

Gutiérrez recomendó a la población acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas gripales y evitar la automedicación. “En caso de que cualquier persona tenga síntomas de cualquier síntoma gripal, asista al centro de salud más cercano y evite la automedicación”, afirmó.

Asimismo, informó que actualmente se cuenta con alrededor de 150.000 dosis para adultos y 80.000 dosis pediátricas distribuidas en los 70 centros de salud del municipio, como parte de la campaña de prevención frente al incremento de infecciones respiratorias durante la época de frío.

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