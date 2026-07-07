Capturan a la mujer que se disfrazaba para robar departamentos en edificios

La Policía capturó a Diana Carolina B., acusada de integrar una banda dedicada al robo de departamentos en edificios, cuyos miembros utilizaban disfraces, pelucas, maquillaje, barbijos y otros accesorios para ocultar su identidad. La mujer fue aprehendida en La Paz y posteriormente trasladada a Oruro, donde un juez dispuso su detención preventiva por seis meses.

Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la investigada cuenta con antecedentes por robo y robo agravado en Cochabamba, La Paz y Oruro.

De acuerdo con la investigación policial, la sospechosa fue plenamente identificada luego de que ingresara a un baño público antes de cometer uno de los robos, presuntamente para cambiarse de ropa y disfrazarse.

Ese hecho permitió a los investigadores establecer su identidad y realizar un seguimiento que culminó con su captura en el departamento de La Paz.

Buscan al segundo integrante de la banda

La Felcc informó que también logró identificar plenamente al hombre que actuaba junto a la mujer y que actualmente continúa prófugo. La Policía mantiene operativos para dar con su paradero.

Ambos son investigados por una serie de robos a departamentos en distintos departamentos del país.

Al menos tres robos en edificios de Cochabamba

Las investigaciones establecen que la pareja habría ingresado al menos a tres edificios de la ciudad de Cochabamba, principalmente en la zona norte.

En uno de los hechos, los delincuentes sustrajeron 10.000 dólares, 7.000 bolivianos y joyas, además de otros objetos de valor.

Su forma de operar consistía en ingresar a edificios disfrazados, recorrer los pisos tocando puertas o timbres para verificar qué departamentos estaban vacíos y, posteriormente, forzar las chapas para cometer los robos.

Un modus operandi que se repitió

La banda era buscada desde hace varios meses por una serie de robos registrados en edificios de la ciudad. Cámaras de seguridad captaron a los sospechosos utilizando pelucas, sombreros, barbas postizas, lentes oscuros y barbijos para evitar ser reconocidos.

Las autoridades consideran que este mismo grupo estaría vinculado a varios hechos delictivos registrados en diferentes zonas de Cochabamba, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles implicados y recuperar los objetos sustraídos.

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