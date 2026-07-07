Denuncian consumo de alcohol dentro del Hospital Los Pinos de La Paz

El concejal Fabián Yaksic denunció un presunto consumo de bebidas alcohólicas dentro del Hospital Los Pinos, un centro municipal de segundo nivel de La Paz, hecho que habría ocurrido durante la madrugada del 6 de junio y que actualmente es investigado por el Ministerio Público.

Según la denuncia, profesionales en salud, internos y residentes habrían participado en una reunión con bebidas alcohólicas dentro del nosocomio, situación que generó sanciones administrativas y la desvinculación de personal involucrado.

Yaksic: “Confundieron el hospital con una cantina”

El concejal calificó el hecho como grave, debido a que ocurrió en un centro hospitalario donde se atienden emergencias y servicios médicos que no pueden ser interrumpidos.

“Lamentablemente algunos profesionales en salud en el Hospital Los Pinos confundieron el hospital con una cantina y se pusieron a farrear”, señaló Yaksic.

El legislador municipal indicó que tomó conocimiento del caso a través de usuarios del hospital y que posteriormente la denuncia fue remitida a las autoridades correspondientes.

Personal de laboratorio e internos involucrados

De acuerdo con la información proporcionada, dos profesionales del área de laboratorio estarían involucrados directamente en el hecho, además de internos o pasantes que se encontraban en etapa de formación.

Yaksic señaló que la situación habría afectado la atención de algunos servicios durante la madrugada, entre ellos tareas vinculadas a laboratorio y atención de emergencia.

“Son dos profesionales en el área de laboratorio, pero también se han involucrado lamentablemente estos pasantes que son estudiantes en pleno proceso de formación”, afirmó.

Exdirectora fue destituida

El director municipal de Salud, doctor Narváez, informó que ya se realizaron investigaciones internas y se asumieron acciones administrativas. Entre ellas, la destitución de la máxima autoridad del hospital.

Según la explicación, la exdirectora fue procesada administrativamente por una presunta omisión, al no haber reportado oportunamente el hecho a las instancias superiores.

“Hemos hecho procesos administrativos y hemos destituido también especialmente a la dirección del hospital”, informó la autoridad municipal.

Denuncia penal ante el Ministerio Público

El municipio también presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los presuntos responsables. De acuerdo con la información proporcionada, el caso fue tipificado inicialmente como uso indebido de bienes.

“No puedes hacer de los espacios públicos, mucho más de un hospital, un bulín”, señaló el director municipal de Salud al referirse al uso indebido de instalaciones públicas.

Yaksic sostuvo que el caso debe investigarse penalmente y que corresponde establecer responsabilidades contra quienes participaron en el hecho.

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