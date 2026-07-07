Policía Boliviana conmemora su Bicentenario con retreta y desfile de teas en La Paz

La Policía Boliviana realizó este lunes una retreta policial y el tradicional desfile de teas en la ciudad de La Paz, como parte de las actividades conmemorativas por sus 200 años de historia, vocación y servicio a la patria.

Los actos se desarrollaron en inmediaciones de la Plaza Murillo, donde efectivos policiales, autoridades y ciudadanos participaron de una jornada de homenaje institucional y civismo.

Retreta en Plaza Murillo

Durante la actividad, la Banda Sinfónica de la Policía Boliviana interpretó diferentes piezas musicales ante la presencia de la ciudadanía, que acompañó el acto conmemorativo.

La retreta formó parte del programa oficial por el Bicentenario de la institución, destacando el rol de la música policial en los actos cívicos y de acercamiento con la población.

Desfile de teas y homenaje institucional

El desfile de teas fue otro de los momentos centrales de la jornada. La actividad recorrió inmediaciones del centro político del país y permitió resaltar la trayectoria de la Policía Boliviana a lo largo de dos siglos.

Como parte del acto también se realizó el encendido de la Tea del Bicentenario, símbolo de homenaje a la historia institucional y al compromiso de servicio de la Policía con la sociedad boliviana.

Vínculo con la ciudadanía

La conmemoración buscó fortalecer el vínculo entre la institución policial y la población, en una jornada marcada por expresiones de civismo, memoria histórica y reconocimiento al trabajo de los efectivos policiales.

La Policía Boliviana destacó sus 200 años de servicio en el país, en el marco de una agenda de actividades que continuará desarrollándose por su Bicentenario

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