Potosí: Fiscalía investiga la presunta caza ilegal de vicuñas en Viluyo

La Fiscalía Departamental de Potosí abrió una investigación contra José I.M.M. (21) y Rolando M. (27) por la presunta comisión de los delitos de tenencia, porte o portación ilícita, tratos crueles, biocidio y tráfico ilegal de vida silvestre, tras un operativo realizado en la comunidad de Viluyo, municipio de Uyuni, donde se evidenció la presunta caza ilegal de vicuñas.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer la responsabilidad penal de los involucrados.

"El Ministerio Público inició una investigación para esclarecer este hecho y determinar la responsabilidad penal de las personas involucradas. Se colectaron importantes elementos de convicción que serán valorados dentro de la investigación, con el objetivo de proteger nuestra fauna silvestre y sancionar estos delitos conforme a ley", señaló la autoridad.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho ocurrió la madrugada del 5 de julio de 2026, cuando comunarios de Viluyo retuvieron a dos personas que presuntamente fueron sorprendidas cazando vicuñas.

Durante el operativo se secuestró un rifle, una motocicleta y se hallaron los restos de dos vicuñas faenadas. Foto: Fiscalía General del Estado

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a los sospechosos, una motocicleta en el río y, tras un rastrillaje, recuperaron un rifle calibre 22 que presuntamente fue utilizado para la caza. Además, hallaron los restos de dos vicuñas faenadas.

Como parte de la investigación, la Fiscalía colectó diversos elementos de prueba, entre ellos el formulario de denuncia, el informe de Acción Directa, registros fotográficos del lugar, declaraciones de los comunarios y el secuestro del arma de fuego y la motocicleta.

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