Un brutal hecho de violencia intrafamiliar conmociona al municipio de Tiquipaya. Una joven madre sobrevivió milagrosamente a un intento de feminicidio perpetrado por su concubino, quien tras una serie de agresiones físicas e insultos, intentó quemarla viva utilizando una garrafa de gas y posteriormente le propinó nueve puñaladas en diferentes partes del cuerpo.

La víctima, que actualmente se recupera de las severas lesiones físicas, decidió romper el silencio y relatar los momentos de terror que vivió a manos de su agresor, un hombre a quien describió como una persona extremadamente celosa y violenta.

"Te tengo que matar"

Según el desgarrador testimonio de la víctima, las agresiones físicas por parte de su pareja no eran un hecho aislado, sino que se habían intensificado de manera alarmante durante el último mes.

"'Te voy a matar, te voy a matar. Toda tu familia se va a enterar, te tengo que matar', me dijo. Desde el mes de junio él ya me golpeaba en estado de ebriedad, porque era un hombre prácticamente celoso", relató la joven afectada.

Durante el último ataque, el nivel de saña del agresor casi le cuesta la vida. Al intentar pedir auxilio, fue amenazada de muerte: "Quería gritar y me dijo 'no, no grites porque peor te voy a hacer'. Quería prender la garrafa, quería quemarme, me dijo 'te voy a quemar' y yo me asusté. Pensé: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mis hijos? Yo ya tenía miedo, no sabía cómo salir de ahí", detalló entre lágrimas.

Tras el intento de provocar el incendio, el sujeto procedió a atacarla con un arma blanca, apuñalándola en nueve oportunidades.

En riesgo de perder un ojo: Clama por solidaridad

Más allá de las heridas punzocortantes, la gravedad de los golpes directos en el rostro ha puesto en peligro uno de sus sentidos. Los médicos advirtieron que la joven está a punto de perder el ojo izquierdo, por lo que requiere someterse a una compleja cirugía reconstructiva de manera urgente.

Sin embargo, la familia de la víctima es de muy escasos recursos económicos y no cuenta con los fondos necesarios para cubrir los gastos de la operación ni los medicamentos.

"Yo quisiera que por favor me ayuden. Quiero estar como estaba, quiero ver porque no quiero perder tampoco mi ojo. Yo quisiera que por favor me colaboren, yo no tengo nada, no tengo ni un peso", clamó la madre afectada, cuya principal preocupación es el futuro y sustento de sus hijos.

Para brindar un respiro económico a esta familia y hacer posible la intervención quirúrgica que salve la vista de la joven, se ha habilitado una línea de contacto directo para canalizar cualquier tipo de donación o asistencia médica privada: 774-96626

Mira la programación en Red Uno Play