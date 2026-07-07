¿A cuánto se vende el kilo de pollo en el Antiguo Abasto de Santa Cruz? Te contamos

Comerciantes informaron que, pese a las bajas temperaturas, el abastecimiento de pollo es normal y los precios se mantienen estables.
07/07/2026 9:15
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El precio del pollo se mantiene estable en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz. Comerciantes del antiguo mercado Abasto señalaron que existe un abastecimiento normal del producto y que, por el momento, no se han registrado incrementos en el costo para el consumidor.
De acuerdo con las vendedoras, el pollo mairaneño se comercializa a Bs 12,50 por kilo, mientras que el pollo industrial alcanza los Bs 13 por kilo. Indicaron que, por el momento, los precios se han mantenido estables pese a las bajas temperaturas registradas en los últimos días.
Asimismo, señalaron que el abastecimiento del producto es normal y que la demanda continúa debido a que el pollo sigue siendo una de las proteínas más económicas para las familias bolivianas.
En cuanto a los cortes, las comerciantes informaron que la pierna se vende hasta en 18 bolivianos por kilo, mientras que la pechuga cuesta entre Bs 19 y Bs 20.
Sin embargo, advirtieron que el precio del pollo puede variar de un día para otro, dependiendo de las condiciones del mercado y la oferta del producto.
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