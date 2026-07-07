¿A cuánto se vende el kilo de pollo en el Antiguo Abasto de Santa Cruz? Te contamos

El precio del pollo se mantiene estable en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz. Comerciantes del antiguo mercado Abasto señalaron que existe un abastecimiento normal del producto y que, por el momento, no se han registrado incrementos en el costo para el consumidor.

De acuerdo con las vendedoras, el pollo mairaneño se comercializa a Bs 12,50 por kilo, mientras que el pollo industrial alcanza los Bs 13 por kilo. Indicaron que, por el momento, los precios se han mantenido estables pese a las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

Asimismo, señalaron que el abastecimiento del producto es normal y que la demanda continúa debido a que el pollo sigue siendo una de las proteínas más económicas para las familias bolivianas.

En cuanto a los cortes, las comerciantes informaron que la pierna se vende hasta en 18 bolivianos por kilo, mientras que la pechuga cuesta entre Bs 19 y Bs 20.

Sin embargo, advirtieron que el precio del pollo puede variar de un día para otro, dependiendo de las condiciones del mercado y la oferta del producto.

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