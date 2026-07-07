YPFB refuerza el despacho de GLP en garrafas para garantizar el abastecimiento en Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un plan de contingencia para reforzar el despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas de 10 y 45 kilogramos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en Santa Cruz y el oriente del país, donde en los últimos días se registró un incremento de la demanda y desfases en la distribución.

La estatal explicó que la mayor demanda responde al aumento estacional del consumo durante la temporada de invierno y a la interrupción del servicio de engarrafado por parte de la empresa Pailón Gas, situación que obligó a YPFB a asumir directamente la distribución del producto.

La estatal explicó que la mayor demanda responde al aumento estacional del consumo. Foto: YPFB

Amplían el engarrafado

Como parte del plan, la Distrital Comercial Oriente amplió los horarios de trabajo en las plantas Palmasola I y Palmasola II, con el propósito de acelerar el llenado de garrafas y reducir los tiempos de reposición.

Además, la Engarrafadora Cruceña del Norte aportará alrededor de 4.500 garrafas de 10 kilogramos por día, reforzando la capacidad de despacho destinada al mercado cruceño y al resto del oriente boliviano.

Dosificación para agilizar la distribución

YPFB informó que entre el 9 y el 13 de julio realizará la dosificación de entre 2.500 y 3.000 garrafas, una medida orientada a acelerar la rotación de envases y facilitar que el producto llegue con mayor rapidez a los consumidores.

Aseguraron que mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del mercado y ajusta sus operaciones logísticas de acuerdo con la demanda.

La estatal petrolera garantizó que el abastecimiento de GLP se encuentra asegurado y que las acciones implementadas permitirán normalizar la distribución en los próximos días.

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