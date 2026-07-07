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YPFB refuerza el despacho de GLP en garrafas para garantizar el abastecimiento en Santa Cruz

YPFB reforzó la producción y distribución de GLP con la ampliación de horarios en las plantas Palmasola I y II, además del apoyo de la Engarrafadora Cruceña del Norte, que aportará 4.500 garrafas diarias.

Red Uno de Bolivia

07/07/2026 6:45

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Más GLP para Santa Cruz: YPFB amplía el despacho y busca normalizar la distribución. Foto: YPFB

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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un plan de contingencia para reforzar el despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas de 10 y 45 kilogramos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en Santa Cruz y el oriente del país, donde en los últimos días se registró un incremento de la demanda y desfases en la distribución.

La estatal explicó que la mayor demanda responde al aumento estacional del consumo durante la temporada de invierno y a la interrupción del servicio de engarrafado por parte de la empresa Pailón Gas, situación que obligó a YPFB a asumir directamente la distribución del producto.

La estatal explicó que la mayor demanda responde al aumento estacional del consumo. Foto: YPFB

Amplían el engarrafado

Como parte del plan, la Distrital Comercial Oriente amplió los horarios de trabajo en las plantas Palmasola I y Palmasola II, con el propósito de acelerar el llenado de garrafas y reducir los tiempos de reposición.

Además, la Engarrafadora Cruceña del Norte aportará alrededor de 4.500 garrafas de 10 kilogramos por día, reforzando la capacidad de despacho destinada al mercado cruceño y al resto del oriente boliviano.

Dosificación para agilizar la distribución

YPFB informó que entre el 9 y el 13 de julio realizará la dosificación de entre 2.500 y 3.000 garrafas, una medida orientada a acelerar la rotación de envases y facilitar que el producto llegue con mayor rapidez a los consumidores.

Aseguraron que mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del mercado y ajusta sus operaciones logísticas de acuerdo con la demanda.

La estatal petrolera garantizó que el abastecimiento de GLP se encuentra asegurado y que las acciones implementadas permitirán normalizar la distribución en los próximos días.

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