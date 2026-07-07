El dólar oficial registra cambios: así cotiza este martes 7 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó este martes 7 de julio el Tipo de Cambio Oficial, que se ubicó en Bs 9,89, registrando un incremento respecto a la jornada anterior, cuando la cotización fue de Bs 9,83.

La entidad publica diariamente el valor de referencia del dólar dentro del régimen de tipo de cambio flexible, utilizado como guía para las operaciones cambiarias en el país.

Así cotiza el mercado paralelo

En contraste, el mercado paralelo mostró una cotización distinta. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se ubica en Bs 10,04 para la compra y Bs 9,99 para la venta.

En comparación con la jornada anterior, el precio de compra subió desde Bs 10,01, mientras que la cotización de venta registró una leve baja al pasar de Bs 10,00 a Bs 9,99.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por diversos sectores económicos para operaciones comerciales y cambiarias.

Entretanto, el Banco Central continuará publicando diariamente el Tipo de Cambio Oficial, que sirve como referencia para las transacciones dentro del sistema financiero formal.

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