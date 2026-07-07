Gobierno gestiona con Chile medidas para destrabar el paso fronterizo de Colchane

Transportistas denuncian que el complejo fronterizo se convirtió en un "cuello de botella" para el comercio exterior. Ante la congestión, Bolivia inició gestiones diplomáticas con Chile para agilizar el cruce de mercancías.
07/07/2026 6:29
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El Gobierno de Bolivia solicitó a las autoridades de Chile adoptar medidas para agilizar el tránsito en el paso fronterizo Pisiga-Colchane, luego de que transportistas denunciaran que entre 400 y 500 camiones permanecen varados debido a la restricción horaria aplicada en el complejo fronterizo chileno.
A través de un comunicado, la Cancillería boliviana señaló que realiza gestiones diplomáticas y de coordinación con su par chilena para reducir las demoras y minimizar el impacto sobre el transporte internacional y el comercio exterior.
Piden reforzar la capacidad operativa
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades chilenas informaron que las restricciones temporales responden a trabajos de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura del complejo fronterizo de Colchane.
Mientras duren las obras, el paso funcionará únicamente entre las 08:00 y las 20:00, medida que se mantendrá hasta el 30 de noviembre.
Ante esta situación, Bolivia solicitó a Chile fortalecer la capacidad operativa del complejo, optimizar los procesos de control y despacho y reducir los tiempos de espera para los transportistas.
“La Cancillería boliviana ha solicitado a las autoridades chilenas la adopción de medidas que permitan fortalecer la capacidad operativa del complejo fronterizo, optimizar los procesos de control y despacho, y reducir los tiempos de espera”, señala el comunicado.
Entre 400 y 500 camiones en espera
El presidente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Ayllón, afirmó que la restricción nocturna provocó que entre 400 y 500 camiones permanezcan detenidos en la frontera.
El dirigente sostuvo que el complejo de Colchane ya representaba un "cuello de botella" para el comercio exterior boliviano debido a su limitada capacidad, situación que ahora se agravó por la reducción del horario de atención.
Asimismo, informó que el sector envió notas al Gobierno boliviano y al Consulado de Chile solicitando que el complejo opere nuevamente las 24 horas o que se habilite un espacio alternativo para el estacionamiento de los camiones mientras concluyen las obras de mantenimiento.
Hasta el momento, según Ayllón, los transportistas aún no recibieron una respuesta a esa solicitud.
Seguimiento bilateral
La Cancillería también indicó que mantiene una coordinación permanente con el Consulado de Chile en La Paz y con las instituciones bolivianas que operan en la frontera para realizar un seguimiento continuo de la situación.
Además, reafirmó su compromiso de impulsar, mediante el diálogo y la cooperación bilateral, las acciones necesarias para resguardar los intereses del transporte internacional boliviano y garantizar la continuidad del comercio exterior entre ambos países.
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