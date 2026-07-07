Gobierno gestiona con Chile medidas para destrabar el paso fronterizo de Colchane

El Gobierno de Bolivia solicitó a las autoridades de Chile adoptar medidas para agilizar el tránsito en el paso fronterizo Pisiga-Colchane, luego de que transportistas denunciaran que entre 400 y 500 camiones permanecen varados debido a la restricción horaria aplicada en el complejo fronterizo chileno.

A través de un comunicado, la Cancillería boliviana señaló que realiza gestiones diplomáticas y de coordinación con su par chilena para reducir las demoras y minimizar el impacto sobre el transporte internacional y el comercio exterior.

Piden reforzar la capacidad operativa

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades chilenas informaron que las restricciones temporales responden a trabajos de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura del complejo fronterizo de Colchane.

Mientras duren las obras, el paso funcionará únicamente entre las 08:00 y las 20:00, medida que se mantendrá hasta el 30 de noviembre.

Ante esta situación, Bolivia solicitó a Chile fortalecer la capacidad operativa del complejo, optimizar los procesos de control y despacho y reducir los tiempos de espera para los transportistas.

“La Cancillería boliviana ha solicitado a las autoridades chilenas la adopción de medidas que permitan fortalecer la capacidad operativa del complejo fronterizo, optimizar los procesos de control y despacho, y reducir los tiempos de espera”, señala el comunicado.

Entre 400 y 500 camiones en espera

El presidente de la Cámara Departamental del Transporte Pesado de La Paz, Álvaro Ayllón, afirmó que la restricción nocturna provocó que entre 400 y 500 camiones permanezcan detenidos en la frontera.

El dirigente sostuvo que el complejo de Colchane ya representaba un "cuello de botella" para el comercio exterior boliviano debido a su limitada capacidad, situación que ahora se agravó por la reducción del horario de atención.

Asimismo, informó que el sector envió notas al Gobierno boliviano y al Consulado de Chile solicitando que el complejo opere nuevamente las 24 horas o que se habilite un espacio alternativo para el estacionamiento de los camiones mientras concluyen las obras de mantenimiento.

Hasta el momento, según Ayllón, los transportistas aún no recibieron una respuesta a esa solicitud.

Seguimiento bilateral

La Cancillería también indicó que mantiene una coordinación permanente con el Consulado de Chile en La Paz y con las instituciones bolivianas que operan en la frontera para realizar un seguimiento continuo de la situación.

Además, reafirmó su compromiso de impulsar, mediante el diálogo y la cooperación bilateral, las acciones necesarias para resguardar los intereses del transporte internacional boliviano y garantizar la continuidad del comercio exterior entre ambos países.

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